  • 6 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Indagine Pspp Castello, Campo: “Non nasce per caso, noi stessi abbiamo presentato esposto in Procura”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 06 febbraio 2026 – “L’indagine della Guardia di Finanza sulle procedure legate al Pspp del Castello di Donnafugata non arriva per caso: nasce da un intenso dibattito pubblico che si era sollevato sul caso e noi stessi, come Movimento 5 stelle, avevamo formalmente presentato un esposto alla Procura della Repubblica, proprio perché avevamo ravvisato criticità che meritavano approfondimenti rigorosi”.

Lo dichiara la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, che sin dall’inizio si è battuta affinché la gestione dell’antico maniero restasse pubblica.

«Per questo – prosegue Campo – non possiamo che stigmatizzare il silenzio dell’Amministrazione comunale. È un fatto politicamente e istituzionalmente grave che Palazzo di Città, pur essendo a conoscenza dell’indagine della Guardia di Finanza, abbia scelto di non informare la cittadinanza, lasciando tutti all’oscuro di un passaggio tutt’altro che marginale. Nessuno parla di nessi automatici circa il dietro-front dell’Amministrazione, ma la coincidenza temporale è evidente e impone spiegazioni chiare e puntuali».

«Il problema – conclude Stefania Campo – non è solo l’esistenza di un’indagine, ma il modo in cui l’amministrazione ha gestito questa vicenda: zero trasparenza, nessuna comunicazione ufficiale, nessuna assunzione di responsabilità politica. Un atteggiamento che alimenta sfiducia e opacità nella gestione di un bene simbolo del territorio. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa accade e il dovere delle istituzioni è quello di garantire chiarezza, non silenzi».

© Riproduzione riservata
590916

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube