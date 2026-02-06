  • 6 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Febbraio 2026 -
Cronaca

Modica, incendio a Serrauccelli: escluse cause dolose

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 febbraio 2026 – Nessuna origine dolosa per l’incendio divampato il 22 luglio 2025 in contrada Serrauccelli, a Modica. Gli accertamenti tecnici hanno infatti escluso l’ipotesi di un atto volontario, indicando come causa più probabile le scintille provenienti da una linea di media tensione dell’azienda di distribuzione dell’energia elettrica. Secondo la ricostruzione, le scintille avrebbero innescato il rogo cadendo su vegetazione secca, favorita dalle alte temperature e dalle condizioni di siccità. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, l’incendio è stato domato prima che potesse raggiungere abitazioni o causare danni a persone. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione delle infrastrutture elettriche, soprattutto nei mesi estivi ad alto rischio incendi.

© Riproduzione riservata
590895

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica, incendio a Serrauccelli: escluse cause dolose”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube