Attualità | Modica

Modica. L’Unitre e la Misericordia solidali con Niscemi

Modica, 06 febbraio 2026 – La Misericordia è l’Unitre di Modica, in stretto e costante collegamento con le rispettive Sedi di Niscemi, hanno promosso ed organizzato per domani, Sabato 7 Febbraio, presso i Supermercati Conad Le Liccumie (dalle 8,30 alle 20,30) e Conad Treppiedi – Zona 167 (dalle 8,30 alle 13,00) una raccolta di prodotti da destinare ai cittadini niscemesi costretti, loro malgrado, a subire le gravissime conseguenze della catastrofica frana della scorsa settimana. Mobilitando le loro strutture ed i loro associati i rappresentanti de La Misericordia e dell’Unitre si stanno organizzando per essere presenti all’ingresso dei predetti Supermercati negli orari precedentemente citati per informare tutti sul significato della iniziativa e sensibilizzare chi entra per fare la spesa a destinare i prodotti che si vogliono donare (prodotti a lunga conservazione, prodotti in scatola, pasta, riso, olio, tonno in scatola, legumi, carne in scatola, passata di Pomodoro, biscotti, zucchero, alimenti per l’infanzia, prodotti per la persona e per la casa, ecc. ) al carrello della solidarietà.
Si tratta di una testimonianza di concreta solidarietà che si aggiunge alle altre iniziative che saranno messe in campo a favore di chi ha bisogno.
Oltre che ai propri associati la Misericordia e l’Unitre di Modica lanciano un appello a tutti i cittadini ad aderire, se vogliono e se possono, alla raccolta per venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze di tante persone rimaste senza una abitazione e sono state private di tutto ciò che avevano in casa.

