Bufera nel Consiglio Comunale di Vittoria: la DC chiede le dimissioni dell’assessore Nicastro

VITTORIA – Un finale di seduta incandescente quello che ha caratterizzato l’ultimo Consiglio comunale di Vittoria dedicato alla sicurezza. Quello che doveva essere un dibattito sui temi caldi della città si è trasformato in uno scontro istituzionale senza precedenti, con il gruppo della Democrazia Cristiana che ora chiede ufficialmente le dimissioni dell’assessore Giuseppe Nicastro.

Secondo quanto riferito dalla DC, al termine dell’intervento del consigliere Vinciguerra, l’assessore Nicastro si sarebbe alzato dal proprio scranno rivolgendosi alla Presidente del Consiglio, Concetta Fiore, con “toni e atteggiamenti alterati”, interrompendo di fatto i lavori dell’aula. Un gesto che il partito dello scudocrociato bolla come “grave e inaccettabile”, soprattutto perché rivolto alla massima autorità di garanzia dell’assemblea.

Il gruppo consiliare della DC non usa giri di parole e invoca un gesto di correttezza istituzionale: “Chi ricopre incarichi di governo deve dimostrare autocontrollo ed equilibrio. L’assessore coinvolto deve assumersi la responsabilità politica e valutare le dimissioni. Al Sindaco chiediamo una squadra amministrativa all’altezza del ruolo.”

Sull’accaduto sono intervenuti i vertici del gruppo consiliare, sottolineando la natura non solo politica, ma anche umana dello scontro.

Rosetta Noto (Vicepresidente del Consiglio): «Quanto accaduto è sconcertante. Il confronto politico non può tollerare comportamenti che mettano sotto pressione la Presidenza. Noto punta inoltre il dito contro il PD: «Assistiamo ad attacchi continui e scomposti; forse si sentono indeboliti dalla presenza della DC in aula che sottrae loro peso politico, portandoli a teatrini di pessimo gusto».

Marco Greco (Capogruppo DC): «Non è una semplice tensione politica. Nessuna donna che ricopre un ruolo pubblico dovrebbe essere oggetto di atteggiamenti aggressivi o intimidatori. Senza correttezza istituzionale non può esserci collaborazione».

La vicenda apre una ferita profonda nel clima amministrativo di Vittoria. La DC rivendica il proprio ruolo di “sentinella” del buon funzionamento della macchina comunale, accusando le altre forze della coalizione (in particolare il Partito Democratico) di nervosismo di fronte alla crescita del peso politico dei centristi.

In attesa di una replica ufficiale da parte dell’assessore Nicastro o del Sindaco, il clima a Palazzo Iacono resta tesissimo, con l’opposizione e parte della maggioranza che chiedono a gran voce un “cambio di passo” nel rispetto delle regole democratiche.

