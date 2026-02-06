Unitre Modica e il valore della famiglia

Modica, 06 febbraio 2026 – Continuano i periodici incontri de “I Giovedì dell’Unitre” a Modica presso i locali della Fondazione Grimaldi, con Padre Giovanni Salonia che ha tenuto l’incontro sul tema “Il tempo lungo della famiglia. La Memoria sepalo del Futuro”. Padre Giovanni Salonia è una figura di spicco nel panorama culturale e religioso italiano, noto per aver integrato con profondità la spiritualità francescana e la psicoterapia della Gestalt. Ha insegnato presso prestigiose università (LUMSA, Pontificia Università Antonianum, Università Cattolica) ed attualmente è il Direttore della Scuola di Psicoterapia della Gestalt GIK, con sedi a Ragusa-Roma-Venezia. In particolare lo Psicoterapeuta ha parlato del ruolo degli anziani all’interno della famiglia, trasformatasi da tempo da patriarcale a nucleare (padre, madre e figli). La famiglia non è solo una somma di individui, ma un organismo che respira attraverso le generazioni e da qui l’importanza dei nonni, che hanno la funzione di memoria comune. Il titolo dell’incontro richiama infatti la funzione del sepalo, la parte del fiore che protegge il bocciolo prima che sbocci. In questa metafora, la memoria non è un peso morto, ma una protezione necessaria affinché il futuro possa fiorire. È il passato non risolto che blocca il presente, se la memoria non diventa “sepalo”, diventa una gabbia. La terapia familiare non serve a “aggiustare” le persone, ma a riattivare la comunicazione tra le generazioni tramite il perdono, atto terapeutico fondamentale. Padre Salonia ha poi sottolineato anche la funzione terapeutica della poesia, proponendo ai presenti due composizioni della scultrice e poetessa Concetta Modica, modicana che vive e lavora stabilmente a Milano da molti anni. Le bellissime poesie-preghiera trattano il tema del sepalo, quale simbolo perfetto che rappresenta la protezione, l’attesa e quel “limite” sottile tra ciò che è chiuso e ciò che sta per rivelarsi. L’incontro si è concluso con alcune domande del pubblico, che hanno consentito a Padre Salonia di approfondire ulteriormente le tematiche trattate, di grandissimo interesse ed attualità.

