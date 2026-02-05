Modica, chiuso il Geodetico di Viale Fabrizio. Atleti “sfrattati” e PVT nel caos

MODICA, 05 Febbraio 2026 – Un fulmine a ciel sereno ha colpito stamattina il cuore sportivo di Modica. Il Pala-Geodetico di viale Fabrizio, punto di riferimento per centinaia di giovani atleti e per le eccellenze agonistiche della città, è stato ufficialmente interdetto a chiunque. Da oggi i cancelli restano chiusi, lasciando nel limbo società, famiglie e campionati.

La decisione piomba come un macigno sulla quotidianità di tantissimi giovani modicani che ogni pomeriggio affollano la struttura. Non si tratta solo di allenamenti saltati, ma di un’intera macchina organizzativa che si ferma senza preavviso. Dove andranno a finire i ragazzi da domani? Al momento, non c’è una risposta.

Emergenza Serie B1: il caso PVT

La situazione più critica riguarda la PVT (Pallavolo Modica). La squadra, che milita nel campionato nazionale di Serie B1, si trova in una posizione paradossale: dopodomani è in programma la prima partita del girone di ritorno, ma a 48 ore dal fischio d’inizio le atlete non sanno ancora su quale parquet potranno scendere in campo. Un danno d’immagine e logistico non indifferente per una realtà che porta il nome di Modica in giro per l’Italia.

Interpellato sulla vicenda, il primo cittadino ha chiarito la posizione dell’amministrazione, sottolineando l’urgenza dell’intervento tecnico:

“Ci hanno segnalato delle criticità strutturali. Stamattina abbiamo effettuato un primo sopralluogo con i tecnici comunali e già domani interverrà una ditta specializzata per verifiche approfondite sulla sicurezza. Solo dopo questo passaggio potremo pronunciarci sui tempi e le modalità di riapertura. Con la sicurezza non si scherza, e la città lo sa bene.”

Salva