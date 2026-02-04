  • 4 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Febbraio 2026 -
Attualità

Brucoli, scoperto sui fondali un aereo della Seconda Guerra Mondiale: è un Douglas C-47

Il relitto giace a 67 metri di profondità al largo della costa siracusana. La scoperta durante un’immersione tecnica sotto la supervisione della Soprintendenza del Mare
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Brucoli, 04 febbraio 2026 – Un nuovo e importante tassello della storia bellica della Sicilia riemerge dal mare. Nei fondali di Brucoli, in provincia di Siracusa, è stato individuato il relitto di un aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale: si tratta di un Douglas C-47, bimotore statunitense impiegato principalmente per il trasporto di truppe e materiali durante il conflitto. La scoperta è avvenuta nel corso di un’immersione tecnica condotta da subacquei esperti, operanti sotto la supervisione della Soprintendenza del Mare. Il velivolo si trova a circa 67 metri di profondità, adagiato su un fondale fangoso e in parte coperto da reti da pesca. Nonostante lo stato di conservazione compromesso, alcune caratteristiche costruttive hanno permesso agli esperti di identificarlo con certezza. Secondo le prime valutazioni, il relitto potrebbe essere collegato alle operazioni militari del 1943, anno cruciale per la Sicilia e per le campagne alleate nel Mediterraneo. Proprio da queste acque passarono numerosi mezzi aerei e navali coinvolti nello sbarco e nelle successive manovre strategiche. L’assessore regionale ai Beni Culturali ha sottolineato l’importanza del ritrovamento, evidenziando come esso contribuisca alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico sommerso dell’Isola. «I fondali siciliani – ha dichiarato – continuano a restituire testimonianze dirette delle vicende belliche, offrendo nuove opportunità di studio e conoscenza». Il Douglas C-47 si aggiunge così alle numerose tracce del passato già individuate nelle acque siciliane, confermando il ruolo centrale del Mediterraneo negli equilibri militari della Seconda Guerra Mondiale e aprendo nuovi spunti di ricerca sulle dinamiche operative di quegli anni.

© Riproduzione riservata
590702

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube