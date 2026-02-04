Vittoria. Concerto benefico di Francesco Cafiso: la solidarietà in musica secondo i Lions

Vittoria, 04 febbraio 2026 – Il Teatro Vittoria Colonna di Vittoria ha fatto da cornice, venerdì scorso, a un evento che resterà impresso nella memoria della comunità: il concerto benefico di Francesco Cafiso, organizzato dalla 8ª Circoscrizione per la Lions Club International Foundation. La serata, magistralmente organizzata grazie all’impegno corale dei sei club della circoscrizione, ha visto la partecipazione attiva di autorità, sponsor e cittadini, tutti uniti dal desiderio di sostenere i progetti solidali portati avanti dal movimento Lions. Tra gli elementi di spicco dell’iniziativa, spicca, appunto, la presenza del celebre sassofonista Francesco Cafiso, la cui arte ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico in uno spirito di condivisione e altruismo. L’evento non è stato soltanto un momento di grande musica, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e promuovere valori come l’inclusione e la solidarietà. Sono intervenuti anche il primo vicegovernatore Walter Buscema e il past governatore Vincenzo Spata.

Nel suo intervento di apertura, il presidente dell’ottava circoscrizione Lions, Gigi Bellassai, ha voluto sottolineare il significato profondo dell’iniziativa: “Questa serata rappresenta il risultato di un lavoro di squadra appassionato e determinato. Sono grato ai club, agli sponsor e al Comune di Vittoria per l’entusiasmo e il sostegno dimostrati. La presenza di figure istituzionali e della nostra comunità dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per promuovere la cultura e sostenere chi ha più bisogno”.

Bellassai ha poi aggiunto: “Avere Francesco Cafiso sul nostro palco, assieme a Marco Grillo, Tiziana Bellassai, Andrea Traina e le sorelline Luna e Adelaide Massari, è un privilegio, perché la loro arte è simbolo di bellezza e di speranza. La solidarietà, come la musica, abbatte ogni barriera e questa serata ne è la dimostrazione. Spero che questo concerto possa essere uno stimolo per continuare a investire insieme su progetti che migliorano realmente la vita delle persone”.

Il presidente ha concluso ringraziando tutti i partecipanti, i presidenti di zona Giuseppe Valvo e Biagio Ciarcià per l’impegno e l’assessore comunale Arturo Barbante assieme alla provveditrice Daniela Mercante per la partecipazione, auspicando che lo spirito di questa serata si traduca in nuove azioni concrete per il bene della collettività: “Che il nostro impegno e la nostra generosità possano essere d’esempio, perché solo insieme possiamo costruire un futuro più giusto e solidale per tutti”.

Salva