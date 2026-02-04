  • 4 Febbraio 2026 -
  4 Febbraio 2026
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, abusi su una minore: condannato a 7 anni e 6 mesi un amico di famiglia

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 04 Febbraio 2026 – Il Tribunale di Ragusa ha emesso una sentenza di condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 50 anni, accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina che, all’epoca dei fatti, aveva meno di 10 anni. La decisione chiude il primo grado di un processo nato da una vicenda dolorosa iniziata nel 2019.

L’inchiesta è scattata a seguito della denuncia del padre della piccola. I sospetti dei genitori si erano accesi di fronte al categorico e insolito rifiuto della bambina di tornare a far visita a un caro amico di famiglia. Una volta rassicurata, la minore ha iniziato a confidare gli abusi subiti proprio durante quegli incontri.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l’uomo avrebbe molestato la bambina, arrivando a mostrarle materiale pornografico nel tentativo di emulare scene esplicite. Il Pubblico Ministero, Monica Monego, ha sottolineato in aula la coerenza del racconto della vittima, definendolo spontaneo e privo di condizionamenti esterni.

Uno dei pilastri dell’accusa è stato l’incidente probatorio, durante il quale la bambina è stata ascoltata in modalità protetta con il supporto di una psicologa. Nonostante l’iniziale reticenza — dovuta al timore di incrinare il rapporto di amicizia tra i genitori e l’imputato — il suo racconto è stato ritenuto attendibile.

“Le dichiarazioni della bambina sono autentiche, né indotte né manipolate”, ha ribadito l’avvocata Simona Cultrera, legale di parte civile, che ha ottenuto il risarcimento dei danni per i genitori.

Di parere opposto la difesa, rappresentata dall’avvocato Santino Garufi. Il legale ha incentrato la sua arringa sull’assenza di una perizia psicologica specifica sulla minore e sulla mancanza di riscontri oggettivi che vadano oltre la testimonianza della piccola. La difesa ha inoltre posto l’accento sulla complessità del contesto familiare, citando dinamiche interne che avrebbero potuto influenzare la percezione della bambina.

Per la famiglia della vittima, segnata profondamente dalla vicenda, la sentenza rappresenta un punto di svolta legale, ma il percorso di rinascita è iniziato già tempo fa con il trasferimento in un’altra città, nel tentativo di lasciare alle spalle il trauma e garantire alla minore la serenità necessaria per il futuro.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Ragusa, abusi su una minore: condannato a 7 anni e 6 mesi un amico di famiglia”

  1. Pietro di M.

    Tutto è bene ciò che finisce bene . Cose da non credere se non si leggessero o addirittura ascoltassero o vedessero. .Cattivo a vedersi

  • Condividi

