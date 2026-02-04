Sangue a Donnalucata: settantenne brutalmente aggredito in Via Roba delle Navi

DONNALUCATA (SCICLI), 04 Febbraio 2026 – Un pomeriggio di inaudita violenza ha scosso la tranquillità di Donnalucata. Un uomo di settant’anni, sciclitano di nascita ma residente nella frazione balneare, è rimasto vittima di una brutale aggressione che ha i contorni di una vera e propria spedizione punitiva.

La dinamica dell’agguato

Il fatto è avvenuto in Via Roba delle Navi, nei pressi della struttura dell’ex mercato ortofrutticolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato raggiunto da un gruppo composto da tre individui. Senza lasciargli scampo, i tre si sarebbero scagliati contro di lui con estrema violenza, colpendolo ripetutamente e lasciandolo esanime al suolo prima di dileguarsi.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo, apparso subito in gravi condizioni. Il settantenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” Nino Baglieri di Modica.

Al momento, i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti diagnostici necessari — tra cui esami radiologici e tac — per valutare l’entità dei traumi riportati e stabilire la prognosi.

Indagini in corso: caccia agli aggressori

Sul luogo del pestaggio sono intervenuti gli agenti del comando di Polizia Locale di Scicli che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi tecnici e hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli inquirenti stanno concentrando gli sforzi sulla ricerca di eventuali testimoni oculari che possano fornire elementi utili all’identificazione dei tre assalitori. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi della fuga.

Resta il fitto mistero su cosa abbia scatenato tanta ferocia. L’ipotesi della spedizione punitiva sembra la più accreditata, ma restano da chiarire i rapporti tra la vittima e gli aggressori. Nessuna pista è esclusa: dal banale diverbio sfociato in tragedia a questioni pregresse ancora da accertare.

Foto Franco Assenza

