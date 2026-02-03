Sicurezza stradale e degrado al Sacro Cuore. Modica, l’affondo di Massimo Caruso in Consiglio Comunale

MODICA, 03 Febbraio 2026 – Riflettori accesi sulla sicurezza e sul decoro urbano nel quartiere Sacro Cuore. Durante la seduta della civica assise di lunedì 2 febbraio, il consigliere d’opposizione Massimo Caruso ha presentato un’articolata disamina delle criticità che affliggono una delle zone più popolose e trafficate della città, facendosi portavoce delle lamentele di residenti e automobilisti.

Il punto più critico individuato da Caruso riguarda la rampa di accesso dalla SS115 che immette sull’asse viario del Polo Commerciale. Per chi proviene dal Ponte Guerrieri, questo rappresenta il principale ingresso alla zona residenziale e commerciale, ma le condizioni descritte sono allarmanti.

“La situazione è disastrosa ed è sotto gli occhi di tutti,” ha dichiarato Caruso. “Il manto stradale presenta avvallamenti e irregolarità che mettono a serio rischio l’incolumità di chi viaggia su due ruote e danneggiano le auto.”

Oltre all’asfalto deformato, il Consigliere ha elencato una serie di mancanze strutturali l’omessa scerbatura, l’assenza di illuminazione e la totale mancanza di strisce orizzontali disorienta il flusso veicolare.

L’analisi si è poi spostata verso Piazza Libertà, dove l’assenza di segnaletica orizzontale trasforma l’attraversamento pedonale in una sorta di “scommessa” contro il traffico incessante.

Particolare preoccupazione è stata espressa per l’area antistante la Chiesa del Sacro Cuore. In quel tratto, la scomparsa delle strisce pedonali mette a rischio le fasce più fragili della popolazione — anziani e bambini — che frequentano la parrocchia e che si trovano costretti ad attraversare tra le auto in corsa.

Non solo viabilità, ma anche ordine pubblico. Caruso ha sollevato il tema della microcriminalità, citando i recenti furti avvenuti nelle abitazioni di via Sacro Cuore, alcuni dei quali messi a segno con estrema audacia in pieno giorno.

La proposta lanciata all’Amministrazione è chiara: l’installazione di un sistema di videosorveglianza capillare. Secondo il Consigliere, le telecamere servirebbero da deterrente contro i malintenzionati, restituendo ai modicani quella percezione di sicurezza che, nell’ultimo periodo, sembra essere venuta meno anche tra le mura domestiche.

Salva