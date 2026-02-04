  • 4 Febbraio 2026 -
  • 4 Febbraio 2026 -
Scicli | Sport

Basket femminile, impresa Scicli: cade la capolista Messina

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 04 febbraio 2026 – Grande pomeriggio di basket al palazzetto di Scicli domenica scorsa, dove l’Iblea Basket Scicli – women’s Meerkat team supera A.S.D. San Matteo Messina con il punteggio di 51-45 nella Serie C femminile regionale – girone East. Una vittoria di peso specifico enorme, perché la formazione messinese arrivava all’appuntamento da prima in classifica e imbattuta, senza aver mai conosciuto la sconfitta fino a questo match.

Riprende così, dopo una pausa di alcune settimane, il campionato con la seconda fase che determinerà chi parteciperà ai play off per l’accesso alla Serie B. La squadra di casa ha messo in campo intensità, organizzazione e passione, riuscendo a condizionare il gioco della capolista e a colpire nei momenti decisivi della gara.
Un successo che assume un valore simbolico se si guarda alla composizione del roster sciclitano: un gruppo eterogeneo, formato da giocatrici di varie età, unite dalla stessa passione e da un forte senso di appartenenza guidate sapientemente dal coach Emanuele Sgarlata, allenatore di lunga e riconosciuta esperienza, coadiuvato da Davide De Luca, capaci di valorizzare il gruppo, gestire le diverse età e costruire una squadra solida e competitiva.

Con questa vittoria carica di entusiasmo e fiducia, l’Iblea dà appuntamento ai suoi sostenitori per la prossima partita, che si giocherà dii nuovo in casa, domenica 15 febbraio alle ore 16:00 contro la Polisportiva Team 79 di Piazza Armerina.

Tabellini: Causarano 25, Drago 15, Carnemolla 5, Cappellone 4, Statello 2.

