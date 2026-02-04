  • 4 Febbraio 2026 -
Cronaca | Modica

Modica, furto negli uffici comunali: denunciato un 27enne

Modica, 04 febbraio 2026 – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane modicano di 27 anni, ritenuto responsabile di un furto avvenuto all’interno degli uffici comunali di Modica. L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, che hanno avviato le indagini a seguito della denuncia presentata da un dipendente comunale. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe introdotto negli uffici e avrebbe sottratto un portafoglio custodito all’interno del marsupio della vittima. Determinante per l’identificazione del presunto autore del furto è stato il riconoscimento effettuato dalla vittima, che ha individuato il 27enne attraverso un album fotografico contenente immagini di soggetti noti alle forze dell’ordine per reati specifici. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa. Proseguono le attività di controllo e prevenzione da parte della Polizia di Stato a tutela della sicurezza negli uffici pubblici e sul territorio.

