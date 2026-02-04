  • 4 Febbraio 2026 -
  • 4 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Marina di Ragusa, furto in un ristorante sul lungomare: arrestato 25enne

Sfondata la vetrata con un masso per rubare incasso e alcolici. Tradito dalle tracce di sangue e dalle telecamere, il giovane è stato condotto in carcere
MARINA DI RAGUSA, 04 Febbraio 2026 – Non c’è pace per le attività commerciali del litorale ibleo. Su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, il Tribunale ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di K.A., un 25enne di origini tunisine, ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un noto ristorante situato sul Lungomare Andrea Doria.

Il colpo è stato messo a segno durante le ore notturne. Il giovane si è introdotto nel locale utilizzando un grosso masso per mandare in frantumi una finestra. Al mattino, la scena presentatasi ai proprietari è stata desolante: il ristorante era completamente a soqquadro, la cassa smontata e svuotata, le mance dei dipendenti sparite e diverse bottiglie di alcolici sottratte.

L’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa è stato risolutivo. Durante il sopralluogo, i militari hanno individuato delle tracce ematiche che, partendo dall’infisso danneggiato, conducevano fino al bancone, segno che il ladro si era ferito durante l’irruzione.

L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza ha fatto il resto: i video hanno mostrato chiaramente il volto del 25enne, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

Il giovane non era un volto nuovo: solo pochi giorni prima era stato arrestato dalla Polizia di Stato per il tentato furto di una microcar. Grazie ai riscontri raccolti dai Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa, l’identificazione è stata certa.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa.

© Riproduzione riservata
