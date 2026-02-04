Linee guida per l’Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. L’Ebt Ragusa illustra le ultime novità

Ragusa, 04 febbraio 2026 – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il ministero del Lavoro, con Decreto Ministeriale n. 180 del 17 dicembre 2025, ha adottato le Linee Guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro dando così attuazione all’art. 12 della Legge n. 132/2025 che istituisce l’Osservatorio sull’adozione di sistemi Ai nel mondo del lavoro.

Le Linee guida rappresentano uno dei primi strumenti operativi volti ad orientare e ad indirizzare le imprese nell’adozione dell’AI nei luoghi di lavoro. Tali Linee guida sono il risultato anche di una consultazione pubblica e sono destinate a costituire uno strumento dinamico, soggetto a costante aggiornamento da parte dell’Osservatorio stesso.

“L’Osservatorio – spiegano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – è una struttura permanente di governance che unisce indirizzo istituzionale, presidio etico, dialogo strutturato con le parti sociali e analisi tecnico-scientifica. Le sue funzioni principali riguardano la definizione della strategia nazionale sull’AI nel lavoro, il monitoraggio degli impatti su occupazione, produttività, competenze e diritti, l’individuazione dei settori più esposti, l’aggiornamento continuo delle Linee Guida e il supporto alle politiche di formazione e lavoro. Il documento analizza in modo sistematico l’uso dell’Intelligenza Artificiale nel lavoro, descrivendo lo scenario complessivo di implementazione dell’AI nelle imprese, con particolare attenzione alle Pmi. Ampio spazio è dedicato alle linee guida operative per le aziende che sono chiamate a mappare i sistemi di AI utilizzati, con particolare attenzione ai sistemi di AI ad alto rischio, come quelli utilizzati in ambito Hr per la selezione, la valutazione o il monitoraggio dei lavoratori”.

Le Linee Guida richiamano, inoltre, i principali presìdi di tutela dei lavoratori, nonché l’importanza della formazione e dello sviluppo delle competenze quale leva essenziale per accompagnare la transizione digitale. Una sezione specifica è infine dedicata all’uso dell’IA generativa con un vero e proprio vademecum operativo per Pmi e professionisti, volto a prevenire rischi di violazione della privacy, perdita di controllo dei dati e non conformità normativa. Ulteriori informazioni alla sede Ebt Ragusa di via Roma 212, telefono 0932.622522.

Salva