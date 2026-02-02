Ragusa. Sottoscritta una convenzione con Ordine degli Architetti con oggetto la futura Cittadella dello Sport

Ragusa, 02 febbraio 2026 – “Abbiamo impianti sportivi di ottima qualità – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – praticamente tutti oggetto recente di opere di riqualificazione e che ci consentono di praticare moltissime discipline. Abbiamo un contesto favorevole, con queste strutture vicine tra loro. Abbiamo spazi per creare gli impianti che mancano, penso ad esempio all’hockey su prato. Abbiamo un corso di Scienze motorie nella ritrovata Scuola dello Sport.

La zona del Selvaggio ha tutto per accogliere la futura Cittadella dello sport di Ragusa; un‘area in cui praticare diverse discipline ma anche dove organizzare grandi eventi sportivi, fare formazione, attrarre operatori, atleti, tifosi. Un sogno che portiamo avanti impianto per impianto e che entra ora in una nuova fase per una visione strategica d’insieme”.

“Con la sottoscrizione della convenzione siglata con l’Ordini degli architetti, che ringrazio – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – daremo il via a un concorso di progettazione dal quale dovrà emergere il futuro volto della Cittadella dello sport. Aperti alle proposte che arriveranno, immaginiamo un’area non solo funzionale per le nostre tante e avanzate società sportive, ma uno spazio per il benessere di tutti i ragusani. L’obiettivo è di guardare anche ai servizi necessari alla Cittadella e di cui beneficerà tutto il quartiere, per farne un luogo attrattivo e di crescita economica intorno al mondo dello sport”.

