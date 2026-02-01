Sui disservizi a Monterosso il PD prende atto dell’impegno del Sindaco, ma ora servono risposte concrete

Monterosso Almo, 01 febbraio 2026 – Sui disservizi che in queste settimane si stanno verificando nel borgo Monterosso la locale sezione del Partito Democratico prende posizione ed esprime il suo parere con un comunicato stampa che qui viene riportato.

“Il Partito Democratico di Monterosso, grazie anche alle segnalazioni di singoli cittadini, continua a seguire con attenzione la grave e persistente situazione dei servizi essenziali nel nostro Comune, una condizione che da troppo tempo incide negativamente sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese.

Prendiamo atto delle comunicazioni del Sindaco e dell’impegno dichiarato nel sollecitare i gestori dei servizi attraverso i contatti avviati.

Il PD riconosce e apprezza lo sforzo dell’Amministrazione nel mantenere aperto il dialogo istituzionale, soprattutto in una fase così delicata.

Tuttavia, non possiamo prescindere dalla realtà che i cittadini vivono ogni giorno. Nonostante le interlocuzioni in corso, a Monterosso l’acqua continua a mancare con frequenza, l’energia elettrica viene interrotta senza preavviso e il segnale telefonico resta insufficiente o del tutto assente.

Situazioni che non possono più essere considerate episodiche.

Per il Partito Democratico, il riconoscimento dell’impegno e della buona volontà non può sostituire la necessità di soluzioni reali.

Ci troviamo di fronte a una criticità strutturale che rischia di isolare il paese e di penalizzare pesantemente residenti, attività economiche e servizi fondamentali. Il PD di Monterosso ribadisce con chiarezza che:

– la disponibilità al dialogo è importante, ma i risultati non sono più rinviabili;

– non è accettabile che un’intera comunità subisca disservizi prolungati senza certezze sui tempi di risoluzione;

– i cittadini hanno diritto a informazioni trasparenti e a un ripristino definitivo dei servizi essenziali.

I disservizi che interessano Monterosso non possono più essere considerati episodi occasionali né legati esclusivamente al recente maltempo: la loro ripetizione nel tempo li ha trasformati in una condizione ormai abituale, che richiede risposte concrete e definitive. Le parole sono importanti. Ma oggi, più che mai, servono i fatti. Per i monterossani.”

