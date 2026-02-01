  • 1 Febbraio 2026 -
  • 1 Febbraio 2026 -
Lettere al direttore | Ragusa

Asp Ragusa. “Colpe e bugie!” Riceviamo

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo la notizia dell’ abuso subito dalla signora D.À. (per aver
ottenuto una prenotazione a sei mesi rispetto ai dieci giorni richiesti
dal medico curante) l’asp corre ai ripari.
Alla richiesta di colonscopia e biopsia si è risposto  con una
prenotazione a sei mesi  classificando la prestazione come un ordinario
controllo. Ma non è vero.
Dopo 5 anni e mezzo dall’ultima colonscopia (eseguita il 25 giugno
2020) è infondato e arbitrario considerare il nuovo esame un semplice
controllo. Nel caso in questione  si è chiesta una colonscopia totale
con biopsia in sede unica per ogni segmento singolo.
Soltanto  dopo la nostra denuncia è arrivata  una replica che denota
una evidente ammissione di colpa.
Infatti pur affermando erroneamente che il caso riguardasse  un controllo, e nascondere il  riferimento alla biopsia, ha indirettamente
riconosciuto l’abuso e  provveduto a riprogrammare rapidamente  la
prestazione.
Insomma, ancora una volta la gestione delle liste di attesa è
approssimativa e lacunosa nella valutazione dei quesiti diagnostici
formulati dai medici .
Suggeriamo ai vertici dell’azienda sanitaria di dedicare meno tempo
alle passerelle, e alle foto di gruppo, per adottare efficaci strategie
organizzative e maggiori controlli sulle  procedure  di relazione  con i
cittadini-utenti.

_Rosario Gugliotta presidente Comitato Civico Articolo 32 _

© Riproduzione riservata
590491

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

