Asp Ragusa. “Colpe e bugie!” Riceviamo

Dopo la notizia dell’ abuso subito dalla signora D.À. (per aver

ottenuto una prenotazione a sei mesi rispetto ai dieci giorni richiesti

dal medico curante) l’asp corre ai ripari.

Alla richiesta di colonscopia e biopsia si è risposto con una

prenotazione a sei mesi classificando la prestazione come un ordinario

controllo. Ma non è vero.

Dopo 5 anni e mezzo dall’ultima colonscopia (eseguita il 25 giugno

2020) è infondato e arbitrario considerare il nuovo esame un semplice

controllo. Nel caso in questione si è chiesta una colonscopia totale

con biopsia in sede unica per ogni segmento singolo.

Soltanto dopo la nostra denuncia è arrivata una replica che denota

una evidente ammissione di colpa.

Infatti pur affermando erroneamente che il caso riguardasse un controllo, e nascondere il riferimento alla biopsia, ha indirettamente

riconosciuto l’abuso e provveduto a riprogrammare rapidamente la

prestazione.

Insomma, ancora una volta la gestione delle liste di attesa è

approssimativa e lacunosa nella valutazione dei quesiti diagnostici

formulati dai medici .

Suggeriamo ai vertici dell’azienda sanitaria di dedicare meno tempo

alle passerelle, e alle foto di gruppo, per adottare efficaci strategie

organizzative e maggiori controlli sulle procedure di relazione con i

cittadini-utenti.

_Rosario Gugliotta presidente Comitato Civico Articolo 32 _

