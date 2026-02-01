Incidente sulla SP2 Vittoria-Acate: auto contro muro di cemento, un ferito in ospedale

Vittoria, 01 Febbraio 2026 – Momenti di paura nella serata di oggi lungo la Strada Provinciale 2, l’arteria che collega i comuni di Vittoria e Acate. Per cause ancora in fase di accertamento, un automobilista a bordo di una Opel Corsa rossa ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro una struttura in cemento armato a bordo carreggiata.

L’impatto è stato estremamente violento: la parte anteriore del mezzo è uscita quasi completamente distrutta dallo scontro e gli airbag si sono attivati istantaneamente.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto la polizia locale e un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al conducente. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Sebbene le sue condizioni siano attualmente al vaglio dei medici, dalle prime informazioni raccolte non dovrebbe essere in pericolo di vita.

foto Franco Assenza

Salva