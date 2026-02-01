Incidente sulla SP2 Vittoria-Acate: auto contro muro di cemento, un ferito in ospedale

Vittoria, 01 Febbraio 2026 – Momenti di paura nella serata di oggi lungo la Strada Provinciale 2, l’arteria che collega i comuni di Vittoria e Acate. Per cause ancora in fase di accertamento, un automobilista a bordo di una Opel Corsa rossa ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro una struttura in cemento armato a bordo carreggiata.
L’impatto è stato estremamente violento: la parte anteriore del mezzo è uscita quasi completamente distrutta dallo scontro e gli airbag si sono attivati istantaneamente.
I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto la polizia locale e un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al conducente. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Sebbene le sue condizioni siano attualmente al vaglio dei medici, dalle prime informazioni raccolte non dovrebbe essere in pericolo di vita.
foto Franco Assenza