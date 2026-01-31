Allerta viabilità. Ispica, chiusa la SP 67 per danni da mareggiata

ISPICA, 31 Gennaio 2026 – L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo il litorale ibleo ha causato nuovi e gravi danni alla sede stradale della Strada Provinciale 67, territorio di Ispica. A causa dell’aggravarsi delle condizioni del manto stradale, compromesso dalla forza delle onde, il sindaco, Innocenzo Leontini, ha disposto una misura d’urgenza.

A tutela della pubblica incolumità, è stata ordinata l’interdizione totale al traffico nel tratto fra Via Ucca Marina e l’intersezione con la SP 50.

La decisione si è resa necessaria dopo l’ultima mareggiata odierna, che ha eroso ulteriormente il supporto stradale rendendo pericoloso il transito dei veicoli. Il personale tecnico dell’Ente continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, ma il tratto rimarrà sbarrato fino a quando non verranno ripristinate le condizioni minime di sicurezza.

