Vittoria. Tentativo di furto in abitazione sventato da “La Sicurezza”

Vittoria, 31 gennaio 2026 – Oggi pomeriggio le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza “ La Sicurezza” di Vittoria, intervenivano in una abitazione di Vittoria, a seguito di una segnalazione d’allarme.
Dal controllo si evinceva che gli ignoti avevano tentato l’intrusione nell’immobile manomettendo una finestra lato giardino.
Si attivava l’antifurto ed il conseguente arrivo dell’autopattuglia di GpG metteva in fuga i malintenzionati.
Allertato il NUE 112, sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile per acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza.
- 31 Gennaio 2026 -