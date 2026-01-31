  • 31 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Gennaio 2026 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria. Tentativo di furto in abitazione sventato da “La Sicurezza”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 31 gennaio 2026 – Oggi pomeriggio le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza “ La Sicurezza” di Vittoria, intervenivano in una abitazione di Vittoria, a seguito di una segnalazione d’allarme.
Dal controllo si evinceva che gli ignoti avevano tentato l’intrusione nell’immobile manomettendo una finestra lato giardino.
Si attivava l’antifurto ed il conseguente arrivo dell’autopattuglia di GpG metteva in fuga i malintenzionati.
Allertato il NUE 112, sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile per acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata
590424

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube