Tragedia sulla SP 74: Sessantenne perde la vita in un incidente sulla Floridia-Canicattini

FLORIDIA, 31 Gennaio 2026 – Un tragico epilogo ha segnato la mattinata lungo la SP 74, la strada che collega Floridia a Canicattini Bagni. Un uomo di sessant’anni, originario di Floridia, ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nei pressi di contrada Rais.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la provinciale in direzione Canicattini quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell’impatto, che è apparso subito estremamente violento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il personale sanitario del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per mettere in sicurezza l’area e assistere nelle operazioni di estrazione.

Le condizioni del conducente sono apparse critiche fin dai primi istanti. Data la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il sessantenne all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio catanese.

foto Franco Assenza

