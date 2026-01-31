  • 31 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Tragedia sulla SP 74: Sessantenne perde la vita in un incidente sulla Floridia-Canicattini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

FLORIDIA, 31 Gennaio 2026 – Un tragico epilogo ha segnato la mattinata lungo la SP 74, la strada che collega Floridia a Canicattini Bagni. Un uomo di sessant’anni, originario di Floridia, ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nei pressi di contrada Rais.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la provinciale in direzione Canicattini quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell’impatto, che è apparso subito estremamente violento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il personale sanitario del 118 e  le squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per mettere in sicurezza l’area e assistere nelle operazioni di estrazione.

Le condizioni del conducente sono apparse critiche fin dai primi istanti. Data la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il sessantenne all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio catanese.

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
590430

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube