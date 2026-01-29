  • 29 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Gennaio 2026 -
Cronaca | Ragusa | Slider

Sanità negata a Ragusa: “Colonscopia urgente tra 6 mesi”. Scoppia il caso dei percorsi di tutela negati

Il Comitato Civico Articolo 32 denuncia l'ASP di Ragusa: "Rigettata in poche ore la richiesta di una paziente che necessita di biopsia entro 10 giorni. Violato il diritto alla salute"
  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 29 Gennaio 2026 – Una ricetta medica che prescrive un esame vitale entro dieci giorni, un sistema di prenotazione che risponde “sei mesi” e un ufficio pubblico che, in meno di due ore, liquida la pratica con un diniego. È l’odissea vissuta dalla signora D.A., il cui caso è diventato l’emblema di quella che il Comitato Civico Articolo 32 definisce “una gestione che oltraggia la Costituzione”.

Tutto inizia con una prescrizione medica chiara: colonscopia totale con biopsia, codice di priorità breve (entro 10 giorni). La diagnosi è delicata, la tempestività è tutto per escludere o individuare potenzialità precancerose. Eppure, il sistema di prenotazione online dell’ASP di Ragusa assegna alla paziente un appuntamento a luglio 2026, ben sei mesi dopo la data necessaria.

Di fronte a questo muro, la paziente si è rivolta al Comitato presieduto da Rosario Gugliotta. Il 26 gennaio scorso, l’associazione ha inoltrato la richiesta formale per attivare il percorso di tutela, lo strumento legale che obbliga l’azienda a garantire la prestazione nei tempi previsti dalla ricetta, se necessario ricorrendo all’intramoenia o a strutture private senza costi aggiuntivi per l’utente.

Ciò che lascia sbigottito il Comitato è la velocità del rifiuto. Inviata la mail alle 18:55 del 26 gennaio, la risposta negativa dell’URP è arrivata la mattina successiva, poco dopo l’apertura degli uffici. “Ci chiediamo secondo quali criteri sia stata respinta così velocemente,” attacca Gugliotta. “È possibile che in un paio d’ore il personale amministrativo abbia esaminato la pratica, consultato un’equipe medica e protocollato il diniego? Ci rifiutiamo di credere che dei medici abbiano avallato con tale leggerezza la negazione di una biopsia.”

La denuncia di Gugliotta va oltre il singolo caso e solleva ombre inquietanti sulla gestione delle liste d’attesa nel ragusano. Secondo il Comitato “Si ignora la scienza: negare una biopsia urgente significa ignorare la prevenzione oncologica. Si delegittimano i medici perchè ignorare i tempi indicati in ricetta svilisce la professionalità del medico curante. C’è un clima inquisitorio”.

Il Comitato segnala presunte “interviste inquisitorie” dei vertici aziendali verso i medici che osano prescrivere prestazioni urgenti, quasi a voler scoraggiare l’uso di codici di priorità che il sistema non riesce a gestire.

“I percorsi di prevenzione in questa provincia sono ormai compromessi,” conclude amaramente Gugliotta, ricordando che il diritto alla salute è sancito dall’Articolo 32 della Costituzione. Il caso della signora D.A. ora attende una risposta non da un computer, ma da chi ha il dovere di garantire che una diagnosi tempestiva non sia un lusso per pochi, ma un diritto per tutti.

© Riproduzione riservata
590159

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Sanità negata a Ragusa: “Colonscopia urgente tra 6 mesi”. Scoppia il caso dei percorsi di tutela negati”

  1. Mustafà

    Vergogna, vergogna, vergogna basta che il drago fa passerella…ma Giorgio vince sul Drago. La ruota gira

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube