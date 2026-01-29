Sanità negata a Ragusa: “Colonscopia urgente tra 6 mesi”. Scoppia il caso dei percorsi di tutela negati

RAGUSA, 29 Gennaio 2026 – Una ricetta medica che prescrive un esame vitale entro dieci giorni, un sistema di prenotazione che risponde “sei mesi” e un ufficio pubblico che, in meno di due ore, liquida la pratica con un diniego. È l’odissea vissuta dalla signora D.A., il cui caso è diventato l’emblema di quella che il Comitato Civico Articolo 32 definisce “una gestione che oltraggia la Costituzione”.

Tutto inizia con una prescrizione medica chiara: colonscopia totale con biopsia, codice di priorità breve (entro 10 giorni). La diagnosi è delicata, la tempestività è tutto per escludere o individuare potenzialità precancerose. Eppure, il sistema di prenotazione online dell’ASP di Ragusa assegna alla paziente un appuntamento a luglio 2026, ben sei mesi dopo la data necessaria.

Di fronte a questo muro, la paziente si è rivolta al Comitato presieduto da Rosario Gugliotta. Il 26 gennaio scorso, l’associazione ha inoltrato la richiesta formale per attivare il percorso di tutela, lo strumento legale che obbliga l’azienda a garantire la prestazione nei tempi previsti dalla ricetta, se necessario ricorrendo all’intramoenia o a strutture private senza costi aggiuntivi per l’utente.

Ciò che lascia sbigottito il Comitato è la velocità del rifiuto. Inviata la mail alle 18:55 del 26 gennaio, la risposta negativa dell’URP è arrivata la mattina successiva, poco dopo l’apertura degli uffici. “Ci chiediamo secondo quali criteri sia stata respinta così velocemente,” attacca Gugliotta. “È possibile che in un paio d’ore il personale amministrativo abbia esaminato la pratica, consultato un’equipe medica e protocollato il diniego? Ci rifiutiamo di credere che dei medici abbiano avallato con tale leggerezza la negazione di una biopsia.”

La denuncia di Gugliotta va oltre il singolo caso e solleva ombre inquietanti sulla gestione delle liste d’attesa nel ragusano. Secondo il Comitato “Si ignora la scienza: negare una biopsia urgente significa ignorare la prevenzione oncologica. Si delegittimano i medici perchè ignorare i tempi indicati in ricetta svilisce la professionalità del medico curante. C’è un clima inquisitorio”.

Il Comitato segnala presunte “interviste inquisitorie” dei vertici aziendali verso i medici che osano prescrivere prestazioni urgenti, quasi a voler scoraggiare l’uso di codici di priorità che il sistema non riesce a gestire.

“I percorsi di prevenzione in questa provincia sono ormai compromessi,” conclude amaramente Gugliotta, ricordando che il diritto alla salute è sancito dall’Articolo 32 della Costituzione. Il caso della signora D.A. ora attende una risposta non da un computer, ma da chi ha il dovere di garantire che una diagnosi tempestiva non sia un lusso per pochi, ma un diritto per tutti.

