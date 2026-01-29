Monterosso Almo, rete TIM fuori uso da oltre dieci giorni: il Comune presenta esposto all’AGCOM

Monterosso Almo, 29 gennaio 2026 – Prosegue il disservizio della rete mobile TIM, che da più di dieci giorni lascia centinaia di utenti senza segnale telefonico nel territorio di Monterosso Almo. Il malfunzionamento, attribuito a un guasto tecnico, non è stato ancora risolto, nonostante le numerose segnalazioni inoltrate dagli utenti al servizio clienti dell’operatore.

Di fronte al silenzio prolungato e all’assenza di interventi risolutivi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di presentare un esposto formale all’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Nel documento, il Comune ha chiesto:

– Il ripristino immediato del servizio da parte di TIM;

– L’avvio di verifiche urgenti per accertare le responsabilità del disservizio;

– La tutela del diritto fondamentale alla comunicazione per i cittadini, in particolare per anziani e persone fragili, per cui il telefono rappresenta spesso l’unico contatto con l’esterno.

“Non è accettabile che, in un’area interna già penalizzata ( in mattinata è mancata anche l’acqua e da qualche ora non c’è corrente elettrica) si debba restare isolati così a lungo – sottolinea il Sindaco Salvatore Pagano –. Abbiamo attivato tutte le procedure necessarie per fare pressione sui gestori e tutelare i nostri cittadini”.

Il Comune resta in attesa di un riscontro da parte dell’AGCOM, mentre la popolazione auspica una risoluzione rapida del problema.

