  • 26 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Gennaio 2026 -
Politica | santa croce camerina

Santa Croce Camerina, addio erosione: pronti 3,5 milioni per salvare la costa e le borgate

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

SANTA CROCE CAMERINA, 26 Gennaio 2026 – La protezione del litorale di Santa Croce Camerina entra finalmente nella sua fase operativa. Dopo anni di attese burocratiche, la Regione Siciliana ha dato il via libera all’ultimo passaggio amministrativo necessario per far partire i lavori di ricostruzione, consolidamento e tutela della fascia costiera. Un intervento che oggi appare quanto mai urgente, dopo le mareggiate e il maltempo che hanno messo a dura prova la tenuta del territorio.

Il piano, ambizioso e strutturato, può contare su un finanziamento di 3,5 milioni di euro provenienti dai fondi FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), ottenuti grazie alla sinergia con il Governo nazionale. Sebbene la fattibilità del progetto risalga al 2017, è stata l’attuale amministrazione comunale a renderlo definitivo nel 2023, sbloccando le risorse necessarie lo scorso anno.

Il cantiere non si limiterà a semplici interventi tampone, ma riguarderà l’intero tratto costiero, prevedendo opere specifiche per ogni zona:

Torre di Mezzo e Caucana: protezione del litorale e difesa delle aree archeologiche dal moto ondoso;  Casuzze e Punta Secca: interventi di rifacimento e consolidamento strutturale.

Oltre alla sicurezza, il progetto punta alla riqualificazione di tutti gli accessi al mare, garantendo maggiore fruibilità per turisti e residenti.

“Avremmo voluto avviare prima i lavori”, ha dichiarato il primo cittadino Peppe Dimartino, “ma è noto come i tempi della burocrazia spesso si scontrino con le reali esigenze del territorio. Oggi, però, possiamo finalmente guardare alla fase conclusiva di un percorso complesso e atteso da anni”.

Il Sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento agli uffici comunali, all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e all’onorevole Giorgio Assenza per il costante supporto politico e amministrativo lungo tutto l’iter.

Con l’ottenimento dell’ultimo nulla osta regionale, il Comune di Santa Croce Camerina ha ora la strada spianata per l’indizione della gara d’appalto. Una volta affidati i lavori, le ruspe potranno finalmente entrare in azione per mettere in sicurezza uno dei tratti costieri più pregiati e fragili della Sicilia sud-orientale.

© Riproduzione riservata
589722

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Santa Croce Camerina, addio erosione: pronti 3,5 milioni per salvare la costa e le borgate”

  1. Gino

    Ma scherziamo?? Bisogna lasciare tutto com’è adesso, inutile fare debiti visto che il mare poi distrugge.😂😂😂 Secondo i nostri (……) del villaggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube