Vittoria. Tentativo di furto presso supermercato

Vittoria, 26 gennaio 2026 – – Un piano studiato nei dettagli che si è infranto contro la tempestività dei controlli. Nella notte, una nota catena di supermercati a Vittoria è stata nel mirino di un commando di ladri che ha tentato il colpo utilizzando la “tecnica del buco”.

Erano circa le 2 quando i malviventi, approfittando dell’oscurità e di un terreno incolto sul retro della struttura, hanno iniziato a scavare una breccia nel muro perimetrale. Una volta creato un foro di notevoli dimensioni, sono riusciti a introdursi all’interno dei locali, finendo però in un ufficio amministrativo.

Il piano è scattato immediatamente: l’intrusione ha fatto scattare l’allarme collegato alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria. Le guardie giurate, a bordo delle autopattuglie di zona, sono intervenute in pochissimi minuti, arrivando sul posto prima che i malviventi potessero individuare la cassaforte o la merce di valore.

Trovatisi con il fiato sul collo, gli ignoti sono stati costretti alla fuga attraverso lo stesso buco dal quale erano entrati, lasciando dietro di loro solo uffici a soqquadro e documenti sparpagliati, senza riuscire a portare via alcun bottino.

Sul luogo del tentato furto sono intervenuti poco dopo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito i filmati dell’impianto di videosorveglianza, che potrebbero rivelarsi decisivi per identificare i responsabili del raid notturno.

Resta il danno alla struttura, ma l’efficace sinergia tra i sistemi di sicurezza privata e il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che il colpo si trasformasse in un ingente danno economico per l’azienda.

