Ispica, al via la prima edizione di “Mosaico d’Autunno”: sabato il primo incontro con Marcello Guarrasi

ISPICA, 16 Ottobre 2026 – Prende il via la prima edizione di “Mosaico d’Autunno”, la rassegna di autori ispicesi dal titolo “La Città si veste di parole”, ideata e coordinata da Tiziana Scuto. L’iniziativa è promossa dall’AUSER “Spaccaforno” Circolo di Ispica in collaborazione con UNITRE Spaccaforno-Ispica.

Il primo appuntamento della rassegna è fissato per sabato 17 ottobre alle 17:30, presso la sede AUSER situata in via Leonardo da Vinci n. 1 a Ispica.

Protagonista del primo incontro sarà Marcello Guarrasi, membro del direttivo AUSER Modica, che presenterà l’opera “SULLA VIA DELLA SETA – Sguardi dal Mondo: narrazioni visive”, un video documentario sull’Uzbekistan.

L’evento si aprirà con la presentazione della serata curata da Tiziana Scuto e con i saluti istituzionali del presidente AUSER Franco Denaro. A seguire, il momento centrale del dialogo con l’autore, che sarà condotto dal dottor Giovanni Nicastro, membro del direttivo AUSER Modica.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della cultura e del viaggio, all’insegna del motto che accompagna la rassegna: “I libri raccontano la vita, anche la nostra” e “Le storie fanno più bella la nostra terra”.

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