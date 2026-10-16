  • 17 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Ottobre 2026 -
Arte | Ispica

Ispica, al via la prima edizione di “Mosaico d’Autunno”: sabato il primo incontro con Marcello Guarrasi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 16 Ottobre 2026 – Prende il via la prima edizione di “Mosaico d’Autunno”, la rassegna di autori ispicesi dal titolo “La Città si veste di parole”, ideata e coordinata da Tiziana Scuto. L’iniziativa è promossa dall’AUSER “Spaccaforno” Circolo di Ispica in collaborazione con UNITRE Spaccaforno-Ispica.
Il primo appuntamento della rassegna è fissato per sabato 17 ottobre alle  17:30, presso la sede AUSER situata in via Leonardo da Vinci n. 1 a Ispica.
Protagonista del primo incontro sarà Marcello Guarrasi, membro del direttivo AUSER Modica, che presenterà l’opera “SULLA VIA DELLA SETA – Sguardi dal Mondo: narrazioni visive”, un video documentario sull’Uzbekistan.
L’evento si aprirà con la presentazione della serata curata da Tiziana Scuto e con i saluti istituzionali del presidente AUSER Franco Denaro. A seguire, il momento centrale del dialogo con l’autore, che sarà condotto dal dottor Giovanni Nicastro, membro del direttivo AUSER Modica.
Un’occasione imperdibile per gli amanti della cultura e del viaggio, all’insegna del motto che accompagna la rassegna: “I libri raccontano la vita, anche la nostra” e “Le storie fanno più bella la nostra terra”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube