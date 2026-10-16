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Modica | Spettacolo

Modica Alta si prepara a cantare: sabato sera la “Cover Night” sulla suggestiva scalinata di San Giovanni

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Modica, 16 ottobre 2026 – È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana modicano. Sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 21:00, la splendida e suggestiva scalinata della Chiesa di San Giovanni a Modica Alta farà da scenografia alla Cover Night, evento inserito all’interno dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata. Una serata di pura energia, pensata per unire la cittadinanza in un momento di grande musica, intrattenimento e socialità nel cuore del centro storico.

Sul palco allestito per l’occasione si avvicenderanno tre note formazioni rigorosamente modicane, pronte a regalarci un viaggio sonoro attraverso diverse epoche e stili musicali.

A rompere il ghiaccio saranno gli Apple, che trasporteranno il pubblico nelle magiche ed emozionanti atmosfere degli anni ’60 con il leggendario repertorio dei Beatles: tra le perle in scaletta non mancheranno pietre miliari come Let it Be, Yesterday e l’inconfondibile ritmo di Help!.

Il testimone passerà poi ai Paprika, pronti a far ballare e cantare la scalinata con un’esplosione di pop e musica contemporanea. La loro scaletta attingerà a piene mani dalle hit più travolgenti degli ultimi anni, spaziando da brani come Sinceramente fino a Che Fastidio e ai ritmi estivi e coinvolgenti di Tribale.

Infine, il finale della serata sarà affidato alla carica rock della Cricca Liga, tribute band dedicata a uno dei cantautori più amati d’Italia, Luciano Ligabue. Tra chitarre graffianti ed emozioni a fior di pelle, risuoneranno gli inni di intere generazioni come Certe notti, Piccola stella senza cielo e l’immancabile Urlando contro il cielo.

L’evento nasce grazie alla sinergia e al prezioso contributo dell’onorevole Ignazio Abbate, del Comitato Parrocchiale di San Giovanni e del parroco don Roberto, uniti nell’intento di valorizzare le tradizioni locali e rendere omaggio alla Madonna Addolorata offrendo al contempo uno spettacolo di qualità per giovani e famiglie.

L’appuntamento è quindi per sabato 17 ottobre, alle ore 21:00 sulla scalinata di San Giovanni a Modica Alta. L’ingresso è libero e aperto a tutti

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