Modica Alta: arrestata per spaccio di droga nei pressi dell’Istituto salesiano. Convalidato l’arresto, disposta la scarcerazione

MODICA, 16 Ottobre 2026 -Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di una donna modicana 46enne nel quartiere di Modica Alta, nella zona limitrofa all’Istituto salesiano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il magistrato di turno le ha concesso gli arresti domiciliari.

I fatti si sono verificati giovedì scorso, quando gli agenti, insospettiti da movimenti anomali nell’area, hanno fatto scattare i controlli che hanno permesso di rinvenire la droga e far scattare le manette.

Nella mattinata odierna si è tenuto il rito direttissimo. Il giudice ha formalmente convalidato l’arresto eseguito dalla polizia.

Nei confronti della donna è stata disposta la scarcerazione dagli arresti domiciliari: per lei è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (PG).

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