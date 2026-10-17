Mostra fotografica in occasione del 25° anniversario della sede della Capitaneria di porto di Pozzallo

Pozzallo, 17 ottobre 2026 – Dal 21 al 30 ottobre, presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, un percorso tra storia, immagini e testimonianze di un quarto di secolo al servizio del mare e della collettività.

In occasione del 25° anniversario dell’elevazione della sede a Capitaneria di Porto, avvenuta nel 2001 con il D.P.R. n. 365, la Guardia Costiera di Pozzallo, con il patrocinio del Comune di Pozzallo, organizza una speciale mostra fotografica aperta gratuitamente alla cittadinanza, presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza”.

L’iniziativa intende ripercorrere, attraverso una suggestiva raccolta di immagini storiche e fotografiche, un quarto di secolo di attività, uomini, donne, mezzi e momenti istituzionali che hanno segnato la storia della Capitaneria di Porto di Pozzallo e il suo profondo legame con il territorio.

Dalla sicurezza della navigazione e della balneazione alla ricerca e soccorso in mare, fino alla tutela dell’ambiente marino e costiero, l’esposizione racconta l’impegno quotidiano della Guardia Costiera al servizio della collettività, testimoniando l’evoluzione di un presidio istituzionale divenuto negli anni un punto di riferimento per la comunità marittima e portuale.

La ricorrenza rappresenta anche un’occasione per ricordare il percorso di crescita del porto di Pozzallo, il suo ruolo strategico nel Mediterraneo e il contributo offerto, nel corso degli anni, da tutti i Comandanti e dal personale che hanno prestato servizio presso la Capitaneria.

Uno sguardo al passato, con rotta verso il futuro: la mostra vuole essere un omaggio alla storia della Guardia Costiera di Pozzallo e, al tempo stesso, una testimonianza del legame indissolubile tra la città, il mare e le donne e gli uomini che quotidianamente operano per la sua sicurezza.

L’esposizione sarà inaugurata il 21 ottobre alle ore 11:00 e visitabile gratuitamente fino al 30 ottobre 2026, presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, in Corso Vittorio Veneto n. 341, a Pozzallo.

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