Modica-Ragusa, tre mesi di passione: semafori sul Ponte Guerrieri e sull’Irminio

Saro Cannizzaro

MODICA, 23 Gennaio 2026 – Si preannuncia un trimestre difficile per i migliaia di automobilisti e autotrasportatori che ogni giorno percorrono l’arteria di collegamento tra Modica e Ragusa. L’Anas ha infatti ufficializzato l’avvio di una serie di interventi di manutenzione programmata che comporteranno pesanti modifiche alla viabilità dal 26 gennaio fino al 30 aprile.

I lavori interesseranno due dei punti più critici e spettacolari della rete stradale iblea. Per tutta la durata del cantiere, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori nei seguenti tratti:

Viadotto Irminio: dal km 332,220 al km 333,260.

Ponte Guerrieri: dal km 336 al km 336,501.

L’installazione dei semafori su entrambi i viadotti rischia di creare un “effetto imbuto”, con code che potrebbero allungarsi notevolmente, specialmente durante le ore di punta del mattino e del rientro pomeridiano.

Per cercare di limitare i disagi, Anas ha previsto l’impiego di squadre operative sul posto. Il personale avrà il compito di monitorare il flusso veicolare in tempo reale e intervenire tempestivamente qualora si verificassero blocchi totali o criticità particolari.

L’obiettivo degli interventi, che rientrano in un piano nazionale di messa in sicurezza, è quello di garantire la stabilità strutturale dei viadotti e migliorare la tutela degli utenti nel lungo periodo.

Data la posizione strategica dei due ponti, le alternative sono limitate. Tuttavia, per evitare i momenti di massimo stress occorre pianificare gli spostamenti (partire con congruo anticipo); itinerari alternativi (valutare il passaggio per le strade interne (es. via Modica Giarratana o zone rurali) per i mezzi leggeri, sebbene i tempi di percorrenza possano essere comunque elevati).

Scheda sintetica del cantiere

Località Tipologia Lavoro Durata Provvedimento Viadotto Irminio Manutenzione programmata 26 gen – 30 apr Semaforo / Senso unico alternato Ponte Guerrieri Messa in sicurezza 26 gen – 30 apr Semaforo / Senso unico alternato

