Modica-Ragusa, tre mesi di passione: semafori sul Ponte Guerrieri e sull’Irminio

MODICA, 23 Gennaio 2026 – Si preannuncia un trimestre difficile per i migliaia di automobilisti e autotrasportatori che ogni giorno percorrono l’arteria di collegamento tra Modica e Ragusa. L’Anas ha infatti ufficializzato l’avvio di una serie di interventi di manutenzione programmata che comporteranno pesanti modifiche alla viabilità dal 26 gennaio fino al 30 aprile.
I lavori interesseranno due dei punti più critici e spettacolari della rete stradale iblea. Per tutta la durata del cantiere, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori nei seguenti tratti:
Viadotto Irminio: dal km 332,220 al km 333,260.
Ponte Guerrieri: dal km 336 al km 336,501.
L’installazione dei semafori su entrambi i viadotti rischia di creare un “effetto imbuto”, con code che potrebbero allungarsi notevolmente, specialmente durante le ore di punta del mattino e del rientro pomeridiano.
Per cercare di limitare i disagi, Anas ha previsto l’impiego di squadre operative sul posto. Il personale avrà il compito di monitorare il flusso veicolare in tempo reale e intervenire tempestivamente qualora si verificassero blocchi totali o criticità particolari.
L’obiettivo degli interventi, che rientrano in un piano nazionale di messa in sicurezza, è quello di garantire la stabilità strutturale dei viadotti e migliorare la tutela degli utenti nel lungo periodo.
Data la posizione strategica dei due ponti, le alternative sono limitate. Tuttavia, per evitare i momenti di massimo stress occorre pianificare gli spostamenti (partire con congruo anticipo); itinerari alternativi (valutare il passaggio per le strade interne (es. via Modica Giarratana o zone rurali) per i mezzi leggeri, sebbene i tempi di percorrenza possano essere comunque elevati).
Scheda sintetica del cantiere
|Località
|Tipologia Lavoro
|Durata
|Provvedimento
|Viadotto Irminio
|Manutenzione programmata
|26 gen – 30 apr
|Semaforo / Senso unico alternato
|Ponte Guerrieri
|Messa in sicurezza
|26 gen – 30 apr
|Semaforo / Senso unico alternato
2 commenti su “Modica-Ragusa, tre mesi di passione: semafori sul Ponte Guerrieri e sull’Irminio”
Apposto…la ruota gira
Ma approfittare dell’estate con più ore di luce e con la chiusura delle scuole sarebbe stato di difficile previsione?