Ciclone Harry, nasce “Una mano in più”: i volontari pronti a scendere in campo per Modica

MODICA, 23 Gennaio 2026 – Nel momento del bisogno, la solidarietà dei cittadini non si fa attendere. Sotto la spinta dell’emergenza causata dal ciclone Harry, che ha colpito duramente la costa e le strutture balneari, è nato spontaneamente il gruppo “Una mano in più”.

Non si tratta di una associazione formale, ma di un movimento di volontari e volontarie provenienti da diverse città della costa, uniti da un unico obiettivo: rimboccarsi le maniche e aiutare concretamente chi ha subito danni.

La forza di “Una mano in più” risiede nell’azione fisica e immediata. I volontari sono pronti a intervenire, nei limiti delle proprie possibilità manuali, in diversi contesti: la la rimozione di detriti o piccoli lavori di ripristino, sostegno di cittadini in difficoltà, laddove la forza delle mani può fare la differenza nel ripulire o mettere in sicurezza.

L’iniziativa è stata accolta con grande favore dall’amministrazione comunale di Modica. La referente del gruppo, Ana Maria Andrusca, ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare agli Assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro, i quali hanno mostrato apertura e apprezzamento per questa rete di solidarietà spontanea, facilitandone idealmente l’integrazione con le necessità del territorio.

Il gruppo si mette a disposizione della comunità sin da subito. Chiunque avesse bisogno di supporto o volesse segnalare una situazione critica in cui il lavoro dei volontari possa essere utile, può contattare direttamente la referente.

Contatti per le segnalazioni:

Referente: Ana Maria Andrusca

Telefono/WhatsApp: +39 379 247 4067

“Siamo pronti ad aiutare chi ha subito danni con le nostre mani e il nostro fisico”, spiegano i volontari. Un messaggio semplice che incarna lo spirito di resilienza delle comunità costiere di fronte alla furia degli elementi.

