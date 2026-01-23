Basket. La Passalacqua Ragusa sul campo di Bolzano per conquistare i due punti in palio

Ragusa, 23 gennaio 2026 – La Passalacqua giocherà sabato con inizio alle ore 15 a Bolzano, il XVI turno del campionato di serie A2 di basket femminile. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte che bruciano un po’. Ragusa ha perso in casa contro Trieste per 53 a 60 mentre Bolzano in trasferta è stata dominata da Alpo per 83 a 53. Voglia di riscatto per entrambe, appaiate in classifica, a 18 punti . Una situazione di emergenza quella che Ragusa sta affrontando da oltre un mese, priva di capitana Chiara Consolini e di Marika Labanca. Sul fronte infortuni, la tempesta sembra sia prossima a passare. Entrambe le giocatrici hanno ripreso gli allenamenti, Consolini con attività differenziate e Labanca con un prudente inserimento nelle dinamiche di squadra. Ci sono novità anche per quanto riguarda Beatrice Stroscio; la giocatrice verrà operata dal dottor Rodolfo Rocchi, al legamento crociato del ginocchio sinistro, alla clinica Salus di Reggio Emilia il prossimo 3 febbraio.

Tornando al match in programma tra Alperia Basket Bolzano e Passalacqua Ragusa, la assistant coach della Passalacqua, Laura Perseu, commenta: “Trasferta difficile con una squadra che nel miglioramento delle singole ha tratto un beneficio collettivo. Manzotti, ma anche Cecili, Schwienbacher, sono giocatrici di grande esperienza; sotto canestro c’è Egwoh in forte crescita e Koleva che hanno fornito un buon apporto alle economie della squadra. Noi non abbiamo mai smesso di lavorare con impegno – conclude Perseu -: le difficoltà possono capitare ma alla lunga, la costanza e il sacrificio ripagano. Andiamo a Bolzano per fare la nostra partita di intensità, difesa, senza risparmiarci per cercare di portare a casa i due punti in palio”

Le statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 894 punti, subendone 835; Bolzano ne ha realizzati 872 e ne ha subìti 812. Entrambe le formazioni sono a 18 punti in classifica, ma Bolzano ha già osservato il turno di riposo (dovuto al girone a 13 squadre). In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 44 per cento da 2 punti, il 27% da 3, e il 67% ai liberi con 579 rimbalzi totali. Alperia Basket club Bolzano tira con il 45% da 2 punti, il 28% da 3, 76% ai liberi, con 550 rimbalzi totali all’attivo.

Sarà il PalaMazzali a ospitare il match domani, con inizio alle 15.00

Arbitreranno l’incontro il signor Marco Zuccolo di Pordenone e la signora Chiara Corrias di Cordovado (Pn)

