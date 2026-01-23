  • 23 Gennaio 2026 -
  • 23 Gennaio 2026 -
Politica | Scicli

PD Scicli, Curciullo: “Al via fase congressuale. Marco Causarano guiderà il partito fino alla sua conclusione”

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 23 gennaio 2026 – Il Partito Democratico della provincia di Ragusa apre una nuova stagione politica nel circolo di Scicli. Durante l’assemblea di ieri, 22 gennaio, è stato formalizzato l’avvio di una fase di transizione che culminerà nel congresso cittadino entro due mesi.
​L’assise ha preso atto delle dimissioni irrevocabili di Emanuele Scala, rassegnate per motivi personali.
​Per guidare questa delicata fase, l’assemblea – presieduta da Caterina Riccotti alla presenza dell’On. Nello Dipasquale e del Segretario Provinciale Angelo Curciullo ha – ha eletto all’unanimità Marco Causarano come nuovo Segretario.
“Ringraziamo Emanuele per la passione e la competenza dimostrate in questi tre anni e mezzo”, ha dichiarato Curciullo. “Il suo lavoro è la base solida da cui oggi ripartiamo. Marco avrà il compito di traghettare il circolo verso un congresso che vogliamo partecipato e aperto”, prosegue Curciullo. “Non sarà una conta interna, ma un momento di corresponsabilità esteso a tutto il centro sinistra. Il PD di Scicli non si chiude, ma si apre al confronto esterno”.
​Fermo il giudizio sull’operato di Palazzo di Città: “Mentre noi puntiamo sul rinnovamento, la giunta di centrodestra appare paralizzata in logiche di potere ormai superate. Giunti alla fase finale del mandato, l’attuale governo cittadino palesa una totale mancanza di slancio e una gestione apatica, più attenta alla conservazione degli incarichi che al futuro dei cittadini. È tempo di voltare pagina: il PD si candida a perno di una coalizione vasta e propositiva per restituire coraggio e visione a Scicli. Ripartiamo insieme”.

