Danni dal ciclone “Harry”: a Pozzallo si chiede un nuovo Regolamento per gli arenili

POZZALLO, 23 Gennaio 2026 – Le ferite lasciate dal ciclone “Harry” sui litorali di Pietrenere e Raganzino riaccendono il dibattito sulla gestione delle coste e sulla protezione delle strutture balneari. In una nota indirizzata al Sindaco e alla Presidente del Consiglio Comunale, l’avvocato Enzo Galazzo solleva la necessità di passare dalla gestione dell’emergenza a una programmazione strutturale.

L’evento meteorologico ha inflitto danni significativi, portando i sindaci a invocare aiuti immediati. Tuttavia, l’ex candidato a sindaco critica l’atteggiamento delle istituzioni, parlando di un “immobilismo” che spesso blocca azioni preventive efficaci. L’appello è chiaro: evitare che la ricostruzione diventi terreno di speculazione e puntare invece a un migliore utilizzo delle strutture attraverso interventi mirati.

“Per tutelare i beni pubblici e privati dalle mareggiate e garantire una gestione trasparente, viene suggerita l’adozione di un nuovo Regolamento comunale – spiega l’avvocato Galazzo – . I punti chiave della proposta includono gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni e degli interventi, difesa della costa con interventi specifici a tutela dei litorali contro l’erosione e le mareggiate, standard qualitativi con una definizione chiara delle caratteristiche degli impianti e delle aree di insediamento; regole certe su durata delle convenzioni, corrispettivi e fruizione dei servizi per i cittadini”.

Consapevoli dei tempi tecnici necessari per l’approvazione e la pubblicazione di un atto così complesso, la proposta fissa una data realistica per l’entrata in vigore: il maggio 2027. L’obiettivo è arrivare alla stagione estiva di quell’anno con uno strumento normativo solido che metta fine alla precarietà e alla gestione frammentata degli arenili.

