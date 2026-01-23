Maltempo, consigliere Sortino: “A Ragusa prosegue la conta dei danni”

Ragusa, 23 gennaio 2026 – «In queste giornate così difficili per la nostra città, prosegue anche ora la conta dei danni causati dal maltempo che ci ha colpiti duramente negli ultimi due giorni. Il mio pensiero, come consigliere comunale, va ai cittadini e agli imprenditori che stanno vivendo momenti di grande sofferenza: c’è chi ha subito pesanti disagi che con il passare delle ore diventano ancora più importanti e chi, purtroppo, deve fare i conti con gravi perdite economiche”. Lo dice Giovanni Sortino che aggiunge come il Comune di Ragusa si sia attivato fin da subito e continuerà a fare tutto il possibile per supportare le famiglie e le attività in difficoltà. «Stiamo lavorando senza sosta – aggiunge – per ottenere dalla Regione le rassicurazioni su ristori concreti e rapidi a chi è stato colpito più duramente. Nessuno deve sentirsi solo in questo momento. L’impegno da Palermo lungo tale direzione sembra alquanto serio».

Per coordinare gli interventi è stato implementato un sistema georeferenziato che consente di monitorare in tempo reale i lavori già effettuati e quelli ancora in corso. «Insieme a chi mi affianca in queste giornate – continua Sortino – ci stiamo facendo portavoce delle segnalazioni dei cittadini, trasmettendo le stesse immediatamente all’amministrazione, alla polizia municipale e alla protezione civile per un pronto intervento».

Il consigliere conclude con un ringraziamento sentito che non è mai abbastanza per chi si è impegnato in queste dure giornate: «A nome della nostra comunità, esprimo gratitudine alla protezione civile comunale, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, alla polizia municipale, alla Prefettura, ai dipendenti comunali e a tutti i volontari che, con dedizione instancabile, stanno garantendo la sicurezza e il ripristino della normalità. La forza di Ragusa è nella sua gente, e insieme ci rialzeremo».

Salva