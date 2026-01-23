Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara il match casalingo col Pro Ragusa

Santa Croce Camerina, 23 gennaio 2026 – Il Santa Croce Calcio ritorna a giocare in casa per la quarta giornata del campionato di Promozione.

I ragazzi di mister Fabio Campanaro saranno impegnati nel derby provinciale contro il Pro Ragusa e già alla vigilia si preannuncia un match scoppiettante per la zona play off.

Oltre agli obiettivi stagionali, in casa biancazzurra c’è l’esigenza di cambiare tendenza in campionato, giacché nelle ultime quattro giornate il Santa Croce ha raccolto solo due punti, nei pareggi contro la Gymnica Scordia e il Serradifalco.

L’ultima vittoria dei biancazzurri, infatti, risale al 14 dicembre contro il Megara Augusta, poi da allora solo due pareggi e due sconfitte.

Sicuramente i biancazzurri hanno raccolto meno di quanto si meritavano, ma con i se e con i ma non si conclude nulla, quello che conta è il verdetto del campo.

L’occasione giusta per rifarsi sarà proprio il derby contro i neroverdi ragusani che occupano la quarta posizione in classifica a un solo punto dal Cigno che è quinto.

Mister Fabio Campanaro per l’occasione avrà nuove frecce da scoccare nel proprio arco, con gli arrivi del difensore centrale Giovanni Rotondo e del centrocampista Giovanni Assenza che nella scorsa stagione avevano già indossato la maglia del Cigno, ma che in questa stagione avevano iniziato in Prima Categoria nel Città di Santa Croce.

L’allenatore biancazzurro avrà l’imbarazzo della scelta per gli undici da schierare dal primo minuto, giacché ritroverà molti degli acciaccati che avevano marcato visita e riavrà Bartolo Spatola che ha scontato il turno di squalifica.

La società conta molto sull’apporto del pubblico e invita simpatizzanti e sostenitori del Cigno a venire in massa allo stadio per sostenere i ragazzi e incitarli a conquistare una preziosissima vittoria.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere l’incontro sarà il signor Giuseppe Guastella della sezione arbitrale di Ragusa che sarà collaborato dai signori Catinella di Siracusa e Ferrara di Ragusa.

