Gioventù Nazionale, nasce il circolo di Santa Croce Camerina

Santa Croce Camerina, 23 gennaio 2026 – Ieri si è formalmente costituito il circolo di Gioventù Nazionale di Santa Croce Camerina, alla presenza del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Carlo Occhipinti. Tra i membri del circolo figura il giovane consigliere comunale Alessio Mandarà, insieme a numerosi giovani che hanno deciso di mettersi in gioco attivamente nella vita politica della città.

A commento dell’evento, Simone Diquattro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, ha dichiarato:

“Ieri abbiamo celebrato un momento davvero importante per la partecipazione dei giovani nella nostra provincia. La nascita del circolo di Santa Croce Camerina dimostra che ci sono ragazzi pronti a impegnarsi concretamente per la propria comunità e per il futuro della città. Questo entusiasmo è il motore del cambiamento e della buona politica.”

Diquattro ha aggiunto:

“Ringrazio Carlo Occhipinti per la presenza e il sostegno, e do il mio benvenuto a tutti i membri del nuovo circolo. Sono sicuro che sapranno portare avanti i valori di Gioventù Nazionale con passione, impegno e senso di responsabilità.”

Il neocircolo si propone di essere un punto di riferimento per i giovani di Santa Croce Camerina, promuovendo iniziative culturali, sociali e politiche sul territorio e contribuendo alla crescita della città, che negli ultimi anni, grazie all’attuale amministrazione, ha conosciuto una significativa fase di rinnovamento.

“I giovani devono avere voce e ruolo nel governo della propria città – conclude Diquattro – e realtà come questa ci dimostrano che il futuro è nelle loro mani. Nelle prossime settimane, i componenti stessi sceglieranno il loro referente che provvederò, in seguito, a nominare ufficialmente”.

Salva