Acate, sorpreso a svaligiare una villetta nella notte: arrestato 41enne

Acate, 23 Gennaio 2026 / Nella notte appena trascorsa, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto un 41enne acatese, sorpreso a tentare un furto all’interno di una residenza estiva.

L’operazione è scattata in contrada Fossati, una zona che durante i mesi invernali risulta poco frequentata. A far saltare il piano del malvivente è stata la prontezza di un passante che, notando movimenti sospetti e luci anomale in un’ora tarda, ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

L’equipaggio di una “gazzella”, giunto sul posto in pochi istanti e con fari spenti per non allertare il sospettato, è riuscito a sorprendere l’uomo proprio mentre si trovava all’interno della proprietà.

Il 41enne, volto già noto agli archivi delle forze di polizia per precedenti specifici, è stato trovato in possesso di una torcia elettrica per muoversi nel buio; diversi arnesi da scasso utilizzati poco prima per scardinare la porta d’ingresso della villetta.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, il furto è rimasto allo stadio di tentativo e nulla è stato asportato dall’abitazione.

L’uomo è stato dichiarato in arresto con le accuse di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura iblea, il soggetto è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Come previsto dalla normativa vigente, le ipotesi accusatorie resteranno tali fino a quando non verrà instaurato il contraddittorio tra le parti e non sarà emessa una sentenza definitiva.

