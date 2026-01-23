  • 23 Gennaio 2026 -
  23 Gennaio 2026
Acate | Cronaca | News in primo piano

Acate, sorpreso a svaligiare una villetta nella notte: arrestato 41enne

Determinante la segnalazione di un cittadino al 112. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai Carabinieri di Vittoria in contrada Fossati.
Acate, 23 Gennaio 2026 / Nella notte appena trascorsa, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto un 41enne acatese, sorpreso a tentare un furto all’interno di una residenza estiva.

L’operazione è scattata in contrada Fossati, una zona che durante i mesi invernali risulta poco frequentata. A far saltare il piano del malvivente è stata la prontezza di un passante che, notando movimenti sospetti e luci anomale in un’ora tarda, ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

L’equipaggio di una “gazzella”, giunto sul posto in pochi istanti e con fari spenti per non allertare il sospettato, è riuscito a sorprendere l’uomo proprio mentre si trovava all’interno della proprietà.

Il 41enne, volto già noto agli archivi delle forze di polizia per precedenti specifici, è stato trovato in possesso di una torcia elettrica per muoversi nel buio; diversi arnesi da scasso utilizzati poco prima per scardinare la porta d’ingresso della villetta.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, il furto è rimasto allo stadio di tentativo e nulla è stato asportato dall’abitazione.

L’uomo è stato dichiarato in arresto con le accuse di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura iblea, il soggetto è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Come previsto dalla normativa vigente, le ipotesi accusatorie resteranno tali fino a quando non verrà instaurato il contraddittorio tra le parti e non sarà emessa una sentenza definitiva.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Acate, sorpreso a svaligiare una villetta nella notte: arrestato 41enne”

  1. Gino

    Domiciliari nonostante i precedenti. E nonostante preso con le mani nel sacco, nessuna foto, e nome. Ecco le riforme Degli attori da circo. Le forze dell’ordine rischiano per cosa?

