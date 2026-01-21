  • 21 Gennaio 2026 -
  21 Gennaio 2026
Marina di Modica, passi avanti per il nuovo ATM: incontro tra BAPS, Comune e Comitato

MARINA DI MODICA, 21 Gennaio 2026 – Si apre uno spiraglio concreto per il ritorno dei servizi bancari a Marina di Modica. Nelle scorse ore, la Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) ha incontrato i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e i componenti del Comitato “Richiediamo l’ATM in centro a Marina di Modica” per discutere l’installazione di uno sportello automatico nella frazione balneare.

L’incontro è stato convocato per dare seguito alle pressanti richieste di residenti, turisti e operatori commerciali che, specialmente durante la stagione estiva, lamentano la carenza di servizi legati al contante.

Durante il confronto sono state valutate diverse ipotesi progettuali. L’obiettivo non è solo un semplice erogatore, ma una macchina di ultima generazione. Il nuovo sportello permetterebbe non solo prelievi, ma anche versamenti di contante e sistemi di sicurezza avanzati per proteggere l’utenza e la struttura.

BAPS ha confermato di voler valutare soluzioni che siano sostenibili e integrate con il territorio, guardando a modelli collaborativi già sperimentati con successo in altri contesti, sempre nel rispetto delle rigorose procedure aziendali.

Un ruolo chiave nella fattibilità del progetto sarà giocato dal Comune. L’Assessore Antonio Drago, presente all’incontro, ha ribadito la piena disponibilità dell’ente a collaborare per facilitare l’installazione. Tra le proposte concrete avanzate dall’Amministrazione, vi è la previsione di parcheggi per la sosta breve in prossimità della futura struttura, così da agevolare l’accesso veloce e sicuro per i cittadini e gli imprenditori locali.

La mobilitazione del Comitato ha evidenziato come l’ATM sia percepito come un servizio essenziale per l’economia della frazione. Garantire un punto di prelievo e versamento significa supportare direttamente il commercio locale e migliorare l’offerta turistica di Marina di Modica.

