  • 21 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 21 Gennaio 2026 -
Cronaca | Pozzallo

Pozzallo. Rimossa tettoia pericolante grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 21 Gennaio 2026 – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa sono intervenuti, nella giornata del 21 gennaio, in via Solferino, per la rimozione di una tettoia assai grande, resa pericolante dal forte vento che si è abbattuto questi giorni in tutta la provincia. L’intervento, eseguito a circa 15 mt di altezza, è stato eseguito da due vigili del fuoco arrivati in città con due automezzi. A dare manforte all’operazione alcuni volontari della Protezione Civile di Pozzallo, giunti sul posto anche loro con un automezzo autonomo.
Un intervento assai veloce, durato una ventina di minuti circa, attorno alle ore 15,30, effettuato grazie alla segnalazione di alcuni residenti del posto che avevano notato la tettoia pericolante.

© Riproduzione riservata
589257

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube