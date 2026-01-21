Pozzallo. Rimossa tettoia pericolante grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Ragusa

Pozzallo, 21 Gennaio 2026 – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa sono intervenuti, nella giornata del 21 gennaio, in via Solferino, per la rimozione di una tettoia assai grande, resa pericolante dal forte vento che si è abbattuto questi giorni in tutta la provincia. L’intervento, eseguito a circa 15 mt di altezza, è stato eseguito da due vigili del fuoco arrivati in città con due automezzi. A dare manforte all’operazione alcuni volontari della Protezione Civile di Pozzallo, giunti sul posto anche loro con un automezzo autonomo.

Un intervento assai veloce, durato una ventina di minuti circa, attorno alle ore 15,30, effettuato grazie alla segnalazione di alcuni residenti del posto che avevano notato la tettoia pericolante.

