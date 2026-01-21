Modica Calcio pronto a scrivere la storia. Giovedi a Sciacca per il primo trofeo della stagione

Radiocronaca dalle 14,55 all'interno di R.T.M Sport, con Salvatore Cannata e Giuseppe Ragona. Alla conduzione e alla regia Luca Basile

Modica, 21 gennaio 2026 – L’ultimo passo dopo una lunga corsa, vedi il traguardo e pensi che hai lavorato tanto per tagliarlo per primo. Lavoro, sacrificio, passione, orgoglio, tutti i valori dello sport ti assalgono e ti spingono a non mollare a fare un ultimo sforzo, a compiere l’ultimo grande passo, quello che tutti chiamano Finale.

Il Modica Calcio arriva alla finale di Coppa Italia Eccellenza dopo aver superato tutti gli scogli più grandi che il Girone B poteva mettergli di fronte: Vittoria, Avola e Messana. Adesso è chiamato all’ultimo sforzo contro la detentrice del titolo, l’Unitas Sicacca, proveniente dal Girone A.

I rossoblù hanno pura consapevolezza dei propri mezzi e la fame giusta per giocare gare come questa, li dove il valore tecnico si fonde alle emozioni, al fattore campo e a tutte le sfumature che una singola partita può trovare. Il gruppo potrà contare su tutti i suoi effettivi per darsi la carica dentro e fuori dal campo, mentre mister Raciti dovrà fare a meno di Maimone, ancora non al meglio e Cappello squalificato.

L’Unitas Sciacca arriva a questo punto della competizione da detentrice del titolo, quindi potrà contare anche sul fattore campo. Il “Luigi Riccardo Gurrera” sarà una bolgia a tinte neroverdi, pur essendo la sfida in campo neutro, infatti, la società ospitante, per regolamento è la vincitrice dalla passata stagione, nonché proprio i prossimi avversari del Modica. Squadra ben costruita, che ha ritrovato Concialdi negli ultimi giorni in vista di questo impegno.

I presupposti per una grande gara ci sono tutti e allora vediamo i convocati di mister Raciti per la Finale di Coppa Italia Eccellenza Girone B, di Giovedì 22 Gennaio alle 15:00:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

