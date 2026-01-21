  • 21 Gennaio 2026 -
Cronaca | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Emergenza maltempo, numerosi gli interventi dei Rangers Europa – Protezione Civile

Monterosso Almo, 21 gennaio 2026 – Il Comune di Monterosso Almo per fronteggiare l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio in questi giorni ha attivato fin da subito gli uomini dei Rangers Europa.
Decine di volontari e mezzi attrezzati sono stati dispiegati in tutte le aree del Comune per garantire interventi tempestivi e la sicurezza dei cittadini. Numerosi gli interventi effettuati nel corso dei tre giorni di allerta, a supporto della viabilità, delle abitazioni e delle zone più colpite. Le squadre in queste ore sono ancora operative sul territorio, impegnate nelle attività di ripristino per riportare quanto prima la situazione alla normalità.

Nelle foto alcuni momenti egli interventi degli uomini dei Rangers Europa.

