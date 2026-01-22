Finale di Coppa Italia: oggi il Modica Calcio sfida lo Sciacca. Segui la diretta su RTM

MODICA, 22 Gennaio 2026 – Il giorno della verità è arrivato. Oggi, lo stadio “Luigi Riccardo Gurrera” di Sciacca sarà il palcoscenico della finalissima regionale di Coppa Italia tra Unitas Sciacca e Modica Calcio. Un appuntamento imperdibile per i tifosi rossoblù e per tutti gli appassionati del calcio dilettantistico siciliano.

Per chi non potrà essere sugli spalti, la passione passerà attraverso le frequenze di RTM e in streaming su RTMONAIR. A partire dalle 14.55, inizierà il collegamento per vivere ogni istante della sfida che mette in palio il prestigioso trofeo regionale e l’accesso alla fase nazionale.

Il racconto della partita è affidato a una squadra d’eccezione: dallo stadio di Sciacca, Salvatore Cannata e Peppe Ragona ci porteranno nel cuore dell’azione con la radiocronaca in diretta, analisi tecniche e tutto il calore del campo.

Dallo studio, Luca Basile coordinerà la diretta, fornendo aggiornamenti in tempo reale e gestendo gli interventi degli ascoltatori.

La trasmissione della finale regionale è resa possibile grazie al supporto di McDonald’s di Pozzallo e Ragusa, che ha scelto di affiancare lo sport e il territorio in questa giornata storica per i colori rossoblù.

Come ascoltare la partita:

Radio: Frequenze RTM

Web: In streaming su www.rtmonair.it

Non perdere neanche un minuto: sintonizzati oggi dalle 14.55 e spingi il Modica verso il sogno della Coppa!

