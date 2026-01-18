  • 18 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Pozzallo. Nella notte giunti 101 migranti, fra cui 11 donne. Partita anche una motovedetta da Siracusa

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 18 Gennaio 2026 – È stato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a lanciare il primo appello alle  19 di ieri. “C’è un gruppo di migranti a largo di Pozzallo, in una situazione assai precaria, con mare mosso – ha detto Ammatuna – Speriamo possano arrivare sulla terraferma senza che si perda alcuna vita”. Un’ora prima, invece, era giunta la segnalazione alla Guardia Costiera da parte di Alarm Phone, il servizio telefonico che rilancia gli sos dei migranti: a circa 50 miglia dalla costa iblea vi è un barcone con tantissimi migranti che chiedono aiuto.
Già nel tardo pomeriggio la macchina organizzativa della Capitaneria di porto si era messa in azione. Una motovedetta, la Cp325, si era diretta sul posto, coadiuvata da un altro mezzo partito da Siracusa. Dopo una ricerca durata diverse ore, i militari delle due motovedette riuscivano a rintracciare il barcone con 101 migranti, fra cui 11 donne e diversi minori. Narra chi stanotte era sul posto che le dimensioni del natante erano davvero striminzite per un numero di persone così elevato e che le onde alte hanno reso le operazioni di trasbordo sulle motovedette davvero difficili. Attorno alle ore 2, le due motovedette sono arrivate a Pozzallo, affrontando freddo e mare mosso. Presso il porto di Pozzallo, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, assieme ad alcuni mediatori culturali, ai medici dell’Asp di Ragusa e a quelli dell’Usmaf, hanno offerto per l’ennesima volta il proprio contributo impeccabile ed esaustivo al fine di portare a termine questa operazione durata circa novanta minuti.
Centouno migranti, fra cui 11 donne, nazionalità mista fra sub-sahariani e qualche sedicente egiziano. Provati dal lungo viaggio ma fortunatamente senza grandi problemi per chi è arrivato in Sicilia. Solo una donna è stata trasferita all’ospedale di Modica per una frattura scomposta al piede sinistro. In mattinata, sono poi cominciati i primi interrogatori per capire chi fosse lo o gli scafisti, cercare di capire da dove provenissero e il perché di quel barcone dalle dimensioni non proprio congrue per un carico così grande. Particolare per chi stanotte era al porto di Pozzallo, due migranti sono scesi a terra e hanno baciato il suolo dove sono arrivati. Un ringraziamento, come alcuni mediatori hanno riferito, ad Allah per averli portati a terra sani e salvi.

© Riproduzione riservata
588716

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Pozzallo. Nella notte giunti 101 migranti, fra cui 11 donne. Partita anche una motovedetta da Siracusa”

  1. Gino

    La Wagner ancora continua a mandarci immigrati? I nostri esperti recitavano questo, o sbaglio?
    Ci volevano, altrimenti i centri di accoglienza che devono fare? La chiamano accoglienza, far fare gli schiavi a 2€ l’ora.

    2
    2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube