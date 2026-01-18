Vittoria, arrestato un 19enne dai Carabinieri: deve scontare una condanna per droga e armi

VITTORIA, 18 Gennaio 2026 – Nelle scorse ore, i carabinieri della Stazione di Vittoria hanno rintracciato e tratto in arresto un giovane vittoriese di 19 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, riguarda reati commessi tra il 2023 e il 2024. All’epoca dei fatti, il giovane non aveva ancora raggiunto la maggiore età.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il diciannovenne era stato sorpreso in più occasioni con dosi di sostanze stupefacenti e in possesso di armi improprie. In particolare, durante i controlli erano stati sequestrati un coltello a serramanico e un tirapugni metallico (rinvenuto in due distinte occasioni).

Dopo una ricerca sul territorio comunale, i Carabinieri hanno individuato il ragazzo e lo hanno condotto in caserma per le procedure di rito. Il giovane è stato successivamente trasferito presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catania, dove dovrà espiare una pena residua di dieci mesi di reclusione. Oltre alla detenzione, al giovane è stata inflitta un’ammenda di 1.400 euro.

L’operazione rientra nel più ampio quadro di interventi volti a garantire l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e a presidiare la sicurezza urbana nel centro ipparino.

Salva