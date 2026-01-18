  • 18 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Paura in Via Pisacane a Modica: fiamme distruggono furgone della Finanza. Salvi militari e cani

MODICA, 18 Gennaio 2026 – Un sabato sera di paura quello vissuto nel quartiere a pochi passi dalla chiesa del Santissimo Salvatore. Nella tarda serata di ieri, un furgone Fiat Doblò in dotazione all’unità cinofila della Guardia di Finanza è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre i militari erano impegnati in un servizio di controllo antidroga nella zona di Via Pisacane.

Il rogo è divampato rapidamente, trasformando il mezzo di servizio in una torcia di fuoco. Ad allarmare i residenti e i clienti di una vicina trattoria è stata la deflagrazione del veicolo, il cui bagliore era distintamente visibile fin da corso Umberto.

I finanzieri, impegnati poco distante con i cani antidroga, sono intervenuti immediatamente nel tentativo di domare le fiamme con gli estintori di bordo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il calore intenso ha però propagato l’incendio, distruggendo anche uno scooter parcheggiato nelle vicinanze e danneggiando pesantemente il portone in legno di un garage privato.

L’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto pochi minuti dopo l’allarme, è stato determinante per circoscrivere il rogo. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si estendessero ulteriormente agli edifici adiacenti, che hanno comunque riportato danni visibili con le facciate pesantemente annerite dal fumo denso.

Fortunatamente, il bilancio non registra feriti. I militari e i cani dell’unità cinofila sono rimasti illesi, seppur comprensibilmente scossi dall’accaduto. Nessuna conseguenza fisica anche per i residenti della zona e per i gestori del locale pubblico poco distante.

Secondo i primi rilievi effettuati sul posto, la causa del rogo sarebbe da attribuire a un improvviso cortocircuito all’impianto elettrico del Doblò. Una fatalità tecnica che ha ridotto il mezzo e lo scooter a carcasse di metallo annerito.

L’area è stata delimitata e transennata per permettere le operazioni di messa in sicurezza e la successiva rimozione dei detriti. Nella mattinata odierna la situazione è tornata alla normalità, lasciando però i segni del fuoco sui muri e sull’asfalto di via Pisacane.

2 commenti su “Paura in Via Pisacane a Modica: fiamme distruggono furgone della Finanza. Salvi militari e cani”

  1. cittadino

    siamo sicuri che è stato un corto circuito e non a dolo’? Di recente ho letto che hanno bruciato delle macchine davanti alla caserma….potrebbe essere un episodio analogo.

