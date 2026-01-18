Modica sul tetto d’Italia: Marco Poidomani è campione nazionale di Coffee in Good Spirits per la quarta volta

Rimini, 18 Gennaio 2026 – Il barman modicano, Marco Poidomani, ha confermato ancora una volta il suo incredibile talento, conquistando per la quarta volta il titolo di Campione Italiano di Coffee in Good Spirits (CIGS) al Sigep di Rimini 2026.

Si tratta di un traguardo storico che consolida la sua posizione come uno dei massimi esperti mondiali nella disciplina che unisce l’arte del caffè alla mixology (il mondo dei cocktail).

Ecco un riepilogo del suo straordinario percorso:

Il Palmarès di Marco Poidomani

2017: Prima vittoria nazionale.

2019: Secondo titolo italiano, con una presentazione ispirata all’Etna e allo spazio.

2023: Terzo titolo con la ricetta “Il tempo che vola”.

2026: Quarta storica vittoria, confermandosi punto di riferimento assoluto del settore.

Originario di Modica, Marco è un trainer autorizzato della Specialty Coffee Association (SCA) e brand ambassador per l’azienda modicana Caffè Moak. La sua carriera è iniziata nel bar di famiglia, ma la sua dedizione allo studio delle materie prime e delle tecniche di miscelazione lo ha portato a rappresentare l’Italia in numerose competizioni mondiali (da Budapest a Taipei).

La categoria Coffee in Good Spirits è estremamente tecnica. I concorrenti hanno pochi minuti per preparare due Irish Coffee perfetti, due cocktail (caldi o freddi) a base di caffè e alcolici, dove l’equilibrio tra i sapori deve essere impeccabile.

Grazie a questa vittoria, Poidomani avrà nuovamente l’onore di rappresentare il tricolore ai prossimi Campionati Mondiali.

