  • 18 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica | Slider

Modica sul tetto d’Italia: Marco Poidomani è campione nazionale di Coffee in Good Spirits per la quarta volta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Rimini, 18 Gennaio 2026 – Il barman modicano, Marco Poidomani, ha confermato ancora una volta il suo incredibile talento, conquistando per la quarta volta il titolo di Campione Italiano di Coffee in Good Spirits (CIGS) al Sigep di Rimini 2026.

Si tratta di un traguardo storico che consolida la sua posizione come uno dei massimi esperti mondiali nella disciplina che unisce l’arte del caffè alla mixology (il mondo dei cocktail).

Ecco un riepilogo del suo straordinario percorso:

Il Palmarès di Marco Poidomani
2017: Prima vittoria nazionale.

2019: Secondo titolo italiano, con una presentazione ispirata all’Etna e allo spazio.

2023: Terzo titolo con la ricetta “Il tempo che vola”.

2026: Quarta storica vittoria, confermandosi punto di riferimento assoluto del settore.

Originario di Modica, Marco è un trainer autorizzato della Specialty Coffee Association (SCA) e brand ambassador per l’azienda modicana Caffè Moak. La sua carriera è iniziata nel bar di famiglia, ma la sua dedizione allo studio delle materie prime e delle tecniche di miscelazione lo ha portato a rappresentare l’Italia in numerose competizioni mondiali (da Budapest a Taipei).

La categoria Coffee in Good Spirits è estremamente tecnica. I concorrenti hanno pochi minuti per preparare due Irish Coffee perfetti, due cocktail (caldi o freddi) a base di caffè e alcolici, dove l’equilibrio tra i sapori deve essere impeccabile.

Grazie a questa vittoria, Poidomani avrà nuovamente l’onore di rappresentare il tricolore ai prossimi Campionati Mondiali.

© Riproduzione riservata
588725

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube