Pozzallo. Intercettato barcone con 150 migranti a 50 miglia dalla costa

Un barcone con 150 migranti, si trova a 50 miglia a sud-est della costa di Pozzallo. Una motovedetta della capitaneria di Porto, si sta dirigendo sull’obiettivo per
eseguire le operazioni di soccorso. Considerato l’imminente peggioramento delle condizioni meteo marine, si corre contro il tempo per salvaguardare la vita di tanti esseri umani e non fare correre rischi ai tanti Militari della Guardia Costiera che svolgono un duro compito sempre con grande professionalità, oltre che con
grande umanità.
- 18 Gennaio 2026 -