Comiso | Sport

Nasce a Comiso la ASD Comiso Running

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 17 gennaio 2026 – È nata ufficialmente a Comiso la ASD Comiso Running, nuova società sportiva dilettantistica che arricchisce il panorama sportivo cittadino. A guidarla è il presidente Biagio La Rosa, affiancato dal vicepresidente Michelangelo Peluso. La presentazione ufficiale si è svolta in piazza, alla presenza degli sponsor e dell’assessore allo Sport Giovanni Assenza. La foto di rito è stata scattata davanti alla statua di Diana, simbolo scelto come logo della società, a rappresentare forza, determinazione e identità del gruppo. La ASD Comiso Running nasce dall’amicizia e dalla passione condivisa per la corsa. Un gruppo di atleti che, partito in modo informale, ha deciso di strutturarsi dando vita a una realtà sportiva organizzata, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, della condivisione e del benessere. L’esordio ufficiale della società è previsto domani, domenica 18 gennaio, in occasione della 21ª edizione della Maratona di Ragusa, alla quale prenderanno parte 14 atleti tesserati con la nuova ASD. Nel suo intervento, l’assessore Giovanni Assenza ha sottolineato l’importanza dell’attività sportiva per la comunità, evidenziando in particolare la corsa come disciplina inclusiva, aperta a tutti e capace di valorizzare la resistenza fisica e mentale di ogni individuo. Una nuova avventura sportiva che parte da Comiso con entusiasmo e spirito di squadra, pronta a lasciare il segno nelle competizioni e nel tessuto sociale della città.

© Riproduzione riservata
588705

